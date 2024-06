Freunde Haus der Kunst:Benefiz-Auktion bringt eine halbe Million Euro

Im 70. Jahr seines Bestehens übt sich der Freundeskreis des Hauses der Kunst ganz in Harmonie. Auch wenn man nicht auf der Terrasse feiern kann, so wird die Jubiläums-Gala doch ein voller Erfolg.

Von Evelyn Vogel, München

So charmant und gewandt zieht in München nur einer den Leuten das Geld aus der Tasche: Dirk Boll. Als Auktionator der Benefiz-Auktion der Freunde des Hauses der Kunst gelang es ihm, dem Verein zum 70-jährigen Bestehen eine halbe Million Euro zu bescheren. 33 Kunstwerke und sieben Eventlose (letztere gingen wie immer ab wie eine Rakete) standen ihm dafür zur Verfügung. Und während einige dafür weitaus tiefer in die Taschen griffen, als sie das vielleicht vorhatten, machten andere jubelschreiend echte Schnäppchen. Am Ende waren jedenfalls alle ziemlich zufrieden – auch wenn es gelegentlich zäh voranging, weil alle in erwartungsvoller Vorfreude aufs Dinner mit den Hufen scharrten und statt mitzubieten des Münchners beliebtester Freizeitbeschäftigung frönten: dem Small Talk.