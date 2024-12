Von Sarah Maderer

Der Coffeeshop „Fresh Bagels & Muffins“ war eine Institution der Maxvorstadt. Fast 30 Jahre lang bekam man hier in der Barer Straße frisch belegte Bagels wie in New York. Zweimal im Monat fanden Live-Musik-Abende statt, jeden Sonntag lief der Tatort auf einer Leinwand. Wem die Lokale im Uni-Viertel zu hip oder unpersönlich waren, hat hier in Ruhe Kaffee getrunken, Zeitung gelesen oder ein paar Worte mit dem Wirt Francesco Dreyfus gewechselt.