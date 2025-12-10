Zum Hauptinhalt springen

„Der Fremde“ als Preview im KinoLiebe hat keine Bedeutung

Benjamin Voisin und Rebecca Marder spielen die Hauptrollen in der Neuverfilmung von Albert Camus’ Roman „Der Fremde“.
Benjamin Voisin und Rebecca Marder spielen die Hauptrollen in der Neuverfilmung von Albert Camus’ Roman „Der Fremde“. (Foto: Carole Bethuel)

Der französische Regisseur François Ozon hat sich an eine Neuinterpretation des Camus-Romans „Der Fremde“ gewagt. Der Film läuft in München noch vor seinem Kinostart als Preview.

Von Josef Grübl

Ein Mann und eine Frau treffen sich in Algier, es ist das Jahr 1938. Die Sonne strahlt, die beiden gehen baden und ins Kino, später kommt sie mit ihm nach Hause und sie haben Sex. Als die Frau den Mann fragt, ob er sie liebe, antwortet er: „Das hat keine Bedeutung.“ Dass so etwas nicht gut ausgehen kann, dürfte nicht nur den Lesern von Albert Camus’ „Der Fremde“ bekannt sein. Der 1942 erschienene Roman ist ein Klassiker der Weltliteratur, mit seinem Protagonisten Meursault erschuf Camus eine Figur, die durch ihre Gleichgültigkeit regelrecht provoziert.

Ein solcher Stoff lässt sich nicht leicht adaptieren, Luchino Visconti versuchte es trotzdem. Er verfilmte den Roman 1967, mit Marcello Mastroianni in der Hauptrolle. Anfang Januar 2026 startet in den Kinos eine Neuverfilmung von François Ozon, der als Regisseur so viel dreht wie kaum ein anderer und gerade erst mit seinem Krimi „Wenn der Herbst naht“ begeisterte. Die Rolle des Meursault übertrug Ozon dem Jungschauspieler Benjamin Voisin („Sommer 85“). Das Münchner Leopold Kino zeigt den in prächtigen Schwarz-Weiß-Bildern schwelgenden Film vorab als Preview.

Der Fremde, F 2025, Regie: François Ozon, Previews im Leopold Kino, Montag, 15., und Mittwoch, 17. Dezember, Leopoldstraße 78

© SZ - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.
Zur SZ-Startseite

Produzent Thomas Wöbke
:Der Mann hinter „Jenseits der Stille“, „Crazy“ und „September 5“

Thomas Wöbke steht lieber hinter der Kamera als davor: Nun erhält der seit Jahrzehnten erfolgreiche Produzent den Filmpreis der Stadt München. Wer ist der Mann der vielen Kino-Hits?

SZ PlusVon Josef Grübl

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite