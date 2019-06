20. Juni 2019, 18:42 Uhr Freizeittipps Yoga, Picknick und Comics

Sonnwendfeuer, Festivals oder Yoga-Session: zur kürzesten Nacht des Jahres ist viel geboten

Von Sophia Baumann

Empfehlungen für Freitag

Die kürzeste Nacht des Jahres steht bevor - und das wird traditionell mit einem Sonnwendfeuer gefeiert. An diesem Freitag gibt es eines auf der Ebersberger Ludwigshöhe, das ab 20.45 Uhr angezündet wird. In Germering findet das Johannisfeuer am Grillplatz am See statt. Das nach eigenen Angaben größte Sonnwendfeuer Münchens wird am Samstag auf der Truderinger Festwiese an der Wasserburger Landstraße brennen. Auch das Sonnwendfest "Gans am Wasser Open Air" im Westpark geht am Samstag um 10 Uhr los. Die Britin Jane Goodall zog vor rund 60 Jahren in den afrikanischen Dschungel, um das Verhalten von Schimpansen zu studieren. Ihre Beobachtungen leisteten einen bedeutenden Beitrag für die Wissenschaft. Jane Goodall spricht um 19.30 Uhr im Showpalast. Tickets gibt es online ab 25 Euro. Letzte Chance, dem "Tunix 2019" einen Besuch abzustatten. Das studentische Festival findet zwischen 12 und 23 Uhr auf dem Königsplatz statt. Der Eintritt ist frei.

Für Samstag

Das "Isle of Summer" feiert ein Open Air auf den Wiesen der olympischen Reitanlage in Riem. Auf drei verschiedenen Bühnen spielen unter anderem Fritz Kalkbrenner, Nina Kraviz und Ben Klock. Das Festival beginnt um 11 Uhr und dauert bis 22 Uhr. Tickets gibt es ab rund 40 Euro im Vorverkauf.

Für alle Yoga-Fans: Anlässlich des "5. Yoga-Tags" üben Yogaschulen am Max-Weber-Platz vor der Oper gratis mit Interessierten. Gleich danach beginnt die "Lange Nacht des Yoga". 26 Schulen nehmen teil - Yoga-Fans können zum Beispiel Yoga Barre in "amienas werkstatt" in der Maistraße, Jivamukti Yoga in der Buttermelcherstraße oder "IKYA Meditation" in der Holzstraße machen. Einlassbändchen gibt es in den Studios für 20 Euro. Der Yoga-Tag beginnt um 10 Uhr.

Wer eine Wohnung sucht, kann sich die Nachbarn nicht aussuchen. Und so wird das Glück, endlich eine Unterkunft gefunden zu haben, ganz schnell von Konflikten überschattet. Diese Erfahrung machen nicht nur Mieter im heutigen München, sondern auch ein Mann namens Trelkovsky in Paris - die Hauptfigur im Theaterstück "Der Mieter" am Residenztheater. Die Adaption von Blanka Rádóczy ist an den gleichnamigen Roman von Roland Topor angelehnt. Ein aktueller Stoff, der zum letzten Mal im Residenztheater zu sehen ist. Los geht es um 20 Uhr, Tickets gibt es im Vorverkauf ab 21 Euro.

Für Sonntag

Alte Helden wie Batman im Amerikahaus, eher unbekannte Künstler aus Taiwan oder Zeichnungen aus dem Satire-Magazin "Titanic" im Valentin-Karlstadt-Musäum: All das können sich Besucher des Comicfestivals ansehen. Es stehen zum Beispiel ein Disney-Zeichenkurs im Atelier, ein Vortrag über die junge deutsche Zeichnerszene sowie Künstlergespräche auf dem Programm. Das Festival in der Alten Kongresshalle hat zwischen 10 und 18 Uhr geöffnet, eine Tageskarte für Erwachsene kostet 10 Euro. Es endet am Sonntag, aber einige der Ausstellungen sind noch länger zu sehen.

"Das größte Picknick der Stadt" soll im Olympiapark stattfinden. Organisiert vom Radiosender Gong 96.3, startet das Event um 11 Uhr auf der Halbinsel am Olympiasee. Vor Ort gibt es Essensstände. Der Eintritt zum Picknick ist frei. Eine Übersicht mit Links zu den Veranstaltungen finden Sie unter sz.de/tipps