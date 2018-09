6. September 2018, 18:45 Uhr Freizeittipps Stadtteilfeste und Denkmäler

Giesing und Moosach feiern, Streetlife-Festival und Corso Leopold locken, historische Gebäude öffnen ihre Türen: Was am Wochenende in München los ist

Von Axinja Weyrauch

Tipps für Freitag

Der teuerste Stummfilm aller Zeiten ist bei den Internationalen Stummfilmtagen im Filmmuseum zu sehen. Die Dreharbeiten von "Ben Hur: A tale of the Christ" dauerten zwei Jahre, die Produktion von 1925 wurde ein Welterfolg. Ab 21 Uhr, Karten kosten 7 Euro. Noch bis Mittwoch gibt es einige Filme ohne Ton zu sehen.

Von Freitag an findet man beim Herumschlendern wieder 13 für jeden zugängliche Klaviere. Zu finden sind sie unter anderem am Giesinger Bahnhof, am Friedensengel oder am Wiener Platz. Zum Auftakt von "Play me, I'm Yours" spielt der Straßenpianist Ralph Kiefer an der Corneliusbrücke (19.30 Uhr). Aufgeschlossen sind die Klaviere immer von 9 bis 22 Uhr.

Die Open-Air-Kino-Saison im Westpark ist vorbei, dafür gibt es nun bis Sonntag das Musikalische Weinfest an der Seebühne. Neben Live-Musik gibt es besondere Weine aus Österreich, der Pfalz und Frankreich. Täglich von 17 bis 22 Uhr.

Für Samstag

Beim Stadtviertelfest "Ois Giesing" gibt es Ausstellungen, Führungen, Theater und Konzerte an 23 Orten. Mit dabei sind beispielsweise Konnexion Balkon und die Unterbiberger Hofmusik. Los geht es teils schon um zehn Uhr, in den Kneipen wie dem Riff Raff wird der Abend länger.

Andere Himmelsrichtung: Moosach feiert seine Musiknacht. An 28 Orten treten Musiker wie die Brassband Ikarus, Songwriter Max Ashner oder die nach dem alten New Orleans klingenden Little Miss Umpha & The Ragtigers auf. Beginn: 20 Uhr, Eintritt: 5 Euro.

Fünf Abende lang möchte Tom Wilmersdörffer mit dem Festival "Der Hidalgo" zeigen, dass klassische Musik auch jung und hip stattfinden kann. Auftakt ist am Samstag in der Residenz, geboten werden elektronische Neukompositionen mit Mezzosopran, Bariton und Piano und Synthesizer. 20 Uhr, Tickets: 18 Euro bis 50 Euro. In den kommenden Tagen gibt es Programm im Barber House, Bahnwärter Thiel, dem Einstein Kultur oder im Harry Klein.

Zweimal wurde das Minna Thiel Sommerfest am Bernd-Eichinger-Platz wegen Regens verschoben, am Samstag haben die Veranstalter wohl mehr Glück. Von 15 Uhr an gibt es Programm mit Henna-Kurs, Capoeira-Workshop und natürlich Musik.

Für Sonntag

Rund um das Siegestor ist an diesem Wochenende mal wieder Trubel: Beim Streetlife-Festival und dem Corso Leopold auf Ludwigs- und Leopoldstraße gibt es zahlreiche Bühnen mit Musik, Infos und Aktionen zum Klimawandel oder eine Samba-Show. Am Samstag beginnen beide Feste um 16 Uhr, am Sonntag um 11 Uhr.

Historische Gebäude, die sonst verschlossen bleiben, bekommen beim Tag des offenen Denkmals eine große Bühne. In München gibt es beispielsweise eine Führung über die Revolution 1918 in der Isarvorstadt (11 Uhr an der Pestalozzistraße 42). Zwischen 10 und 16 Uhr öffnet außerdem der Bundesfinanzhof seine Pforten, zahlreiche weitere Orte stehen auf der Liste.

"Ein Nilpferd steckt im Leuchtturm fest" heißt ein Band mit Kindergedichten, der beim Lyrikfest im Schloss Blutenburg präsentiert wird. Dichter und Illustratoren berichten von ihrer Arbeit. 15 Uhr, Eintritt frei, bitte anmelden.

