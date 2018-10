4. Oktober 2018, 18:54 Uhr Freizeittipps Singen, dirigieren, böllern

Shania Twain feiert ihr Comeback in der Olympiahalle.

Shania Twain in der Olympiahalle, ein Herbstmarkt im Botanischen Garten oder Böllerschießen am letzten Tag der Wiesn - unsere Empfehlungen fürs Wochenende

Von Sara Maria Behbehani

Empfehlungen für Freitag:

Shania Twain feiert um 19.30 Uhr in der Olympiahalle ihr Comeback. Bis 2010 gehörte die Kanadierin zu den Megastars der Unterhaltungsbranche, ihr Album "Come On Over" aus dem Jahr 1997 ist bis heute das meistverkaufte einer Solokünstlerin. Nach einer schweren Krankheit kehrt sie jetzt mit neuen Songs zurück auf die Weltbühne.

Um 20 Uhr dirigiert Peter Ruzicka im Herkulessaal der Residenz das Bayerische Symphonieorchester mit eigenen Werken. Sie kreisen um Paul Celan und Walter Benjamin. Denen hat Ruzicka nicht nur abendfüllende Musiktheaterwerke gewidmet, sie sind auch Bezugspunkte seines gesamten Denkens und Schaffens. "Ruzicka dirigiert Ruzicka" also.

Für Samstag:

An diesem Wochenende endet der Herbstliche Markt mit Obst und Fruchtprodukten, Tee, Honig und herbstlichen Accessoires in der Winterhalle des Botanischen Gartens, der bei schönem Wetter ohnehin einen Besuch wert ist. Neben einer Erntedank-Ausstellung gibt es für Familien mit Kindern von 6 bis zwölf Jahren von 13 bis 16 Uhr eine Führung, in deren Anschluss Blättermasken und Blätterbilder angefertigt werden. Treffpunkt ist der Gewächshauseingang.

Latin-Pop und Reggaeton können auch außerhalb von Lateinamerika erfolgreich sein, das bewies zuletzt der Sommerhit "Despacito". Um 20 Uhr spielt Maluma in der Olympiahalle, einer jener Sänger, der sich in die Riege der Senkrechtstarter der lateinamerikanischen Musiker einreiht. Er vereint in seiner Musik klassischen Reggaeton mit Mambo, Merengue und sanften Balladen. "Urban Pop" nennt er seinen Stil selbst.

Ebenfalls geht an diesem Wochenende das 6. Chinesische Filmfest mit verschiedenen Filmen im Gasteig zu Ende. Unabhängige Filmemacher und etablierte Regisseure zeigen in ihren Beiträgen die chinesische Gesellschaft mit ihren unterschiedlichen Facetten. Diskussionsrunden bieten den Zuschauern Raum für interkulturellen Dialog.

Für Sonntag:

Im Forum für experimentelle Aktionen können Kinder von sieben Jahren an, Jugendliche und Erwachsene von 14 bis 17 Uhr im Lenbachhaus mit den Künstlerinnen Lina Zylla und Andrea Lesjak verschiedene Werke betrachten. Gemeinsam soll über Eindrücke, Fragen und Gedanken zu den Kunstwerken gesprochen werden. Anschließend haben alle Besucher die Möglichkeit, selbst filmisch, malerisch oder akustisch zu experimentieren.

Menschen mit Kippa werden auf offener Straße angegriffen oder jüdische Schüler beschimpft. In Deutschland wird Antisemitismus wieder sichtbar. So liest Oliver Polak um 20 Uhr in den Kammerspielen aus seinem Buch "Gegen Judenhass". Anschließend gibt es eine Gesprächsrunde mit Gästen.

An seinem letzten Tag lässt es das Oktoberfest noch mal richtig krachen. Wer sich um 12 Uhr an der Bavaria einfindet, wird Zeuge vom traditionellen Böllerschießen.

Um 20 Uhr zeigen die Kammerspiele mit Trajal Harrells "Morning in Byzantium" ein Stück, in dem es um die Vergänglichkeit des Lebens geht. Doch eben die macht den Moment nur umso kostbarer, könnte doch das Leben nur durch eine einzige falsche Bewegung zu Ende gehen.

Eine Übersicht mit Links zu den Veranstaltungen gibt es im Internet unter sz.de/tipps.