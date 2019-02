21. Februar 2019, 18:39 Uhr Freizeittipps Sehen, hören, singen

Vom Laufen bis zum Feiern: Was die Stadt am Wochenende zu bieten hat

Von Sara Maria Behbehani

Empfehlungen für Freitag

Die in Berlin lebende Künstlerin Anna Katharina Zeitler drückt ihre eigene Ruhelosigkeit in der Fotoausstellung "If you can dream it, you can do it" aus. Ständig unterwegs zu sein verbunden mit der Sehnsucht, endlich irgendwo anzukommen - in ihren Fotografien vereint Zeitler Rastlosigkeit mit Heimweh. An diesem Freitag findet im Münchner Stadtmuseum von 15 Uhr an ein Künstlergespräch mit der Fotografin statt; die Ausstellung ist von zehn bis 18 Uhr geöffnet, der Eintritt kostet vier Euro.

In den Kammerspielen findet von 21 Uhr an der Tam Tam Tanztreff statt, bei dem sich Besucher tänzerisch verausgaben können. Und zwar, wie es sich für einen klassischen Tanzabend gehört, mit Live-Musik: Die Band Standbein of Ehe of Love spielt ihre Songs im Liegen. Jason Arigato singt ruhige, melancholische Melodien und zum Schluss legen M. Bluse und Hardy Funk im Stehen auf. Der Eintritt kostet fünf Euro.

Für Samstag:

Von neun Uhr an findet im Westpark für alle Sportbegeisterten ein Fünfkilometerlauf statt. Die Route verläuft zweimal je 2,5 Kilometer um den Mollsee herum und wird mit Hütchen markiert. Die Teilnahme ist kostenlos, allerdings muss man sich vorab auf www.parkrun.com.de/register/ registrieren. Im Anschluss an den Lauf trifft man sich im Wirtshaus Sendling.

Im Container Collective des Werksviertels an der Friedenstraße findet von elf bis 17 Uhr ein Vintage Rennrad Markt statt. Restaurierte, sofort fahrbereite Rennräder vieler französischer Kultmarken, aber auch von anderen Herstellern, in nahezu allen Rahmenhöhen werden für Preise zwischen 200 und 350 Euro verkauft. Probefahrten werden ebenso angeboten wie Getränke und Snacks.

Im MOC an der Lilienthalallee 40 ist am Wochenende die Creativmesse zu Gast, Bayerns größte Messe im Do-it-yourself-Bereich. Von zehn bis 18 Uhr können sich Besucher von einer großen Auswahl ab Material für das Hand- und Heimwerk inspirieren lassen, ebenso von Vorführungen und Workshops. Ein Tagesticket kostet zehn, die Nachmittagskarte von 16 Uhr an sechs Euro.

Für Sonntag:

Mit seinem dritten Album "Die Reise" kommt Max Giesinger in die Tonhalle und spielt dort von 20 Uhr an. Das Album klingt mal zart, mal orchestral, nicht nach einem 30-Jährigen, aber genau richtig für den Gute-Laune-Radiohörer. Das Konzert am Samstag ist bereits ausverkauft, aber für Sonntagabend gibt es noch Karten bei München Ticket für 39 Euro im Internet oder unter 089/ 54 81 81 81.

Das Monopol Kino an der Schleißheimer Straße 127 veranstaltet eine Oscar-Nacht. Von 22.30 Uhr an kann man dort die Verleihung der Filmpreise mitverfolgen und sich bereits im Vorfeld mit Trailern von den nominierten Werken einstimmen. Willkommensgetränk und Mitternachtssnacks sind im Eintritt von 15 Euro inbegriffen.

Alle Sing-, Chor- und Europa-Begeisterten können zum Munich4Europe - Go Sing Choir Special in den Gasteig kommen. Dort wird gemeinsam die Friedenshymne "Imagine" von John Lennon einstudiert. Die Teilnahme ist kostenlos, man kann ohne Anmeldung einfach um elf Uhr vorbeikommen. Da die Aufführung um 13.30 Uhr auf dem Celibidacheforum im Freien stattfindet, wird allen Sängerinnen und Sängern Kleidung im Zwiebellook empfohlen.

Weitere Infos mit Links zu den Veranstaltungen gibt es im Internet unter sz.de/tipps