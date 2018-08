2. August 2018, 18:46 Uhr Freizeittipps Rappen und radeln

Empfehlungen fürs Wochenende

Von Axinja Weyrauch

Empfehlungen für Freitag:

Zwanzig Bands gibt es an diesem Wochenende an der Universität zu sehen: Bei The Munich Sessions Summer Fest Volume 2 auf dem Professor-Huber-Platz treten viele Münchner, aber auch ein paar internationale Musiker auf. Die beiden Veranstalter aus Australien und England trafen sich vor einigen Jahren in München und organisierten bereits zahlreiche Konzerte - der Eintritt ist frei. Beginn: 15 Uhr.

Ebenso musikalisch, aber etwas traditioneller geht es derweil beim Brunnenfest am Viktualienmarkt zu. Zwischen 11 und 17 Uhr treten Volkssänger und Musikanten auf, geboten wird alles vom Gstanzl bis zur modernen Volksmusik. Und die Brunnen? Die sind an diesem Tag besonders geschmückt.

Für alle kleinen Weltenbummler gibt es derzeit die Möglichkeit, mit der "Mitmach-Maschine" in der Schalterhalle des Hauptbahnhofs auf Reisen zu gehen. Strände, Dschungel und auch der Weltraum lassen sich erkunden. Das Ganze ist Teil einer Ausstellung im Kindermuseum. Bis zum 10. August, täglich von 11 bis 18 Uhr, der Eintritt ist frei.

Letzte Chance für einen Besuch beim "Free & easy"-Festival im Backstage. Noch bis Sonntag treten dort Musiker auf. Heute Abend von 19 Uhr an spielen Lenze und de Buam, die mit ihren Songs "Cabrio", "Wacken" oder "Aloa Aloa" bekannter wurden. Der Eintritt ist frei.

Für Samstag:

Die Münchner Hip-Hop-Szene trifft sich zum Hof Open Air im Import Export. Auftreten werden unter anderem Roger (von Blumentopf) & Sixkay, Main Concept, Lux & Cap Kendricks und Grämsn. Die Tickets kosten 32 Euro, auf die Afterparty von 23.30 Uhr an kommt man für zehn Euro.

Noch mehr unter freiem Himmel: Beim Geyerwally Taverna Open Air im Hinterhof der Kneipe an der Geyerstraße 17 gibt es Speisen vom beliebten Imbiss Türkitsch (welcher im Übrigen eine neue Filiale in der Maxvorstadt eröffnet), außerdem arabisch, griechisch, türkisch, kurdisch und hebräisch angehauchte Klänge. Von 17 bis 22 Uhr.

Egal ob der Kleiderschrank zu voll oder zu leer ist, die Kleidertauschparty im Nußbaumpark schafft Abhilfe. Man kann sowohl Sachen vorbeibringen, sich etwas Neues aussuchen oder beides gleichzeitig. Die einzige Regel: Die Klamotten müssen sauber und unversehrt sein. Von 15 bis 18 Uhr.

Für Sonntag:

Bei Bike & Style am Münchner Flughafen können Besucher bis zum 19. August E-Mountainbikes testen, Workshops mit Profis (nach vorheriger Anmeldung) besuchen oder lernen, wie man einen Reifen flickt. Samstags und sonntags zeigen die Profis ihr Können. Los geht es um 17 Uhr, selbst fahren kann man von 14 Uhr an.

Der Theatron Musiksommer am Olympiasee ist in vollem Gange. Am Sonntagabend gibt es mit der Sinfonietta München mal etwas andere Klänge. Spanische Violinmusik und griechische Lieder von 19 Uhr an. Das lässt sich auch gut mit einem Besuch beim Impark-Sommerfestival verbinden. Dort kann man Wakeboarden ausprobieren, auf einem SUP herumpaddeln und viel essen. Der Eintritt ist frei.

Zuckerwatte, Bratwurst und Karussell gibt es noch bis heute auf der Jakobidult am Mariahilfplatz. Die älteste aller Dulten wurde schon 1310 im Satzungsbuch der Stadt erwähnt. Von 10 bis 20 Uhr.

Eine Übersicht mit Links finden Sie unter sz.de/tipps