13. Dezember 2018, 18:54 Uhr Freizeittipps Lichter und Weihnachtsmusik

Von Sara Maria Behbehani

Empfehlungn für Freitag

Im Kino der Hochschule München ist um 17.30 und 20.30 Uhr der Kultstreifen "Die Feuerzangenbowle" zu sehen. In einem jedes Jahr aufs Neue prall gefüllten Hörsaal wird die Geschichte von Johannes Pfeiffer, der noch einmal die Schulbank drücken muss, zum besonderen Film-Erlebnis. Das Schwarz-Weiß-Bild, der knisternde Ton, die heitere Atmosphäre - jeder Studierende sollte einmal dabei gewesen sein.

An diesem Wochenende zum letzten Mal zu sehen ist im Deutschen Theater "Disney - Die Schöne und das Biest", am Freitag um 14.30 und um 19.30 Uhr. Das Budapester Operettentheater bringt die Charaktere des Märchens in aufwendigen Kostümen auf die Bühne und schafft ein Musical für die ganze Familie. Tickets ab 29 Euro.

Das Eataly widmet sich der beliebtesten Süßspeise der italienischen Feiertage: dem Panettone. Im Markt finden Verkostungen statt, ebenso kann man in der Enoteca zu einem Glas Wein aus 30 verschiedenen Panettones wählen.

Für Samstag

Im Kino ist der Film "Astrid" von Regisseur Pernille Fischer Christensen zu sehen, der das frühe Leben der weltberühmten Kinderbuchautorin Astrid Lindgren auf die Leinwand bringt. Bisher ungeahnt dunkle Zeiten ihrer Jugend werden sichtbar, obwohl ihre Bücher um "Pippi Langstrumpf" und "Ronja Räubertochter" doch so hell und unbeschwert sind. Mit 18 Jahren unverheiratet und ungewollt schwanger, bringt Lindgren ihren Sohn Lasse in Kopenhagen zur Welt und lässt ihn bei einer Pflegemutter zurück. Erst später nähern sich Mutter und Kind wieder an.

Um 17.30 Uhr gibt der Lukas-Chor unter Tobias Frank sein alljährliches Weihnachts-Konzert. Das "Oratorio de Noël" (dt.: Weihnachtsoratorium) von Camille Saint-Saëns erklingt in der Lukaskirche. Dazu leuchten unzählige Lichter im weiten Kirchenschiff, die den Abend zu einem Kunstwerk aus Kerzen und Klang werden lassen.

Mit dem Hotel "Lovelace" hatte München seit dem Jahr 2017 nicht nur eine ungewöhnliche Partylocation, auch andere Veranstaltungen waren rege besucht. Doch während 2019 kommt, geht das Lovelace. Ab 21 Uhr verabschiedet es sich mit dem "Rest In Love // Hotel Room Closing Festival", auf dem Musiker und DJs auf vier Etagen für Stimmung sorgen. Der Eintritt kostet 20 Euro.

Für Sonntag

Von 14 Uhr an haben Sie auf dem Tollwood ein letztes Mal die Chance im "Raum der guten Nachrichten" mit den Journalistinnen Jana Anzlinger und Lena Jakat darüber zu sprechen, wie die Süddeutsche Zeitung mit Nachrichten umgeht. Videos, Podcasts, Schaubilder und weitere Erklärungen sollen helfen zu erfahren, was gute Nachrichten ausmacht.

Im "Substanz" hat von 14 bis19 Uhr der letzte Schallplatten-Flohmarkt des Jahres für alle Vinyl-Liebhaber geöffnet. Mehr als 2000 Singles und LPs werden angeboten und könnten noch für das eine oder andere Weihnachtsgeschenk besorgt werden.

Das vor gut drei Jahren eröffnete NSDokumentationszentrum lädt zum ersten Mal zu einem "Tag der offenen Tür" ein. Stündlich gibt es Rundgänge in verschiedenen Sprachen durch die Dauerausstellung "München und der Nationalsozialismus". Ebenso sind die aktuelle Wechselausstellung "Die Verfolgung der Zeugen Jehovas in München 1933-1945" sowie das Lernforum kostenfrei zugänglich.

