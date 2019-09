Vor lauter Besuchern ist der Gärtnerplatz kaum noch zu erkennen. An diesem Wochenende ist es wieder soweit.

Vom Gärtnerplatzfest bis zur Humboldt-Lesung ist am Wochenende für beinahe jeden Geschmack etwas dabei

Empfehlungen für Freitag

Bei der Nacht der Umwelt gestalten verschiedene Organisationen das Programm. Die Glockenbachwerkstatt und der Verein Rehab Republic veranstalten beispielsweise eine Schnibbelparty. Dabei gibt es Obst und Gemüse, das wegen Schönheitsfehlern aussortiert wurde. Die Teilnehmer schneiden es, das Kochteam kocht und dann wird gegessen. Teilnehmer sollten ein Messer, Schneidebrett und Geschirr mitbringen. Los geht es um 17 Uhr im Biergarten an der Blumenstraße 7.

Während der internationalen Various-Others-Wochen wird auch München zur Kunstmetropole. Am Wochenende finden Ausstellungen, Künstlergespräche und Partys statt. Es beteiligen sich Galerien, Museen und Institutionen für zeitgenössische Kunst. Am Freitag um 18 Uhr startet das Programm. Die Aktion läuft noch bis zum 13. Oktober, alle Informationen gibt es unter www.variousothers.com.

Claude Verneuil ist Notar, konservativ und erzkatholisch. Er hat vier Töchter und drei leider nicht katholische Schwiegersöhne. Seine Hoffnungen ruhen auf der jüngsten Tochter Laura. Die Komödie "Monsieur Claude und seine Töchter" läuft bis zum 3. November im Bayerischen Hof. Karten gibt es ab 28 Euro.

Für Samstag

Das Orchester und die Sänger des Gärtnerplatztheaters kehren aus der Sommerpause zurück und öffnen am Samstag das Theater von 14 bis 18 Uhr für alle. Am Sonntag spielen sie um 19.30 Uhr vor dem Theater. Drumherum findet an beiden Tagen das Gärtnerplatzfest statt.

Das Pop-up-Projekt The H ub Schwabing feiert sein Eröffnungswochenende mit einer Ausstellung von Artmuc. Dazu gibt es Cocktails und Musik. Am Samstag ist das HUB (Infanteriestraße 14) von 13 bis 24 Uhr geöffnet.

Das Isarinselfest feiert zehnjähriges Jubiläum. Von Freitag bis Sonntag verwandelt sich das Ufer zwischen Ludwigs- und Maximiliansbrücke in ein Straßenfest mit Bühnen, Infoständen und einem Programm für Kinder. Der Eintritt ist frei, am Samstag findet das Fest von elf bis 23 Uhr statt.

Für Sonntag

Er ist einer der größten Wissenschaftler der Neuzeit, der sich Anfang des 19. Jahrhunderts gegen Sklaverei und Kolonialismus einsetzte: Alexander von Humboldt. Bernd Sucher befasst sich in seiner Lesung "Der unbekannte Kosmos des Alexander von Humboldt" mit dem Universalgelehrten. Beginn ist um elf Uhr im Gartensaal des Prinzregententheaters.

Das Theater für Kinder beginnt seine neue Spielzeit mit dem Musical "Eddi, das Erdmännchen". Wie alle Erdmännchen muss Eddi Wache halten. Doch er hört in den Geräuschen immer einen Rhythmus und dann muss er tanzen. Das Stück ist für Kinder ab vier Jahren geeignet, los geht es am Sonntag um 15 Uhr (Dachauer Str. 46).

Beim Musikalischen Weinfest im Herbst können Besucher auf der Seebühne im Westpark Wein genießen und Musik hören. Mit dabei sind das Weingut Winkelmann aus der Pfalz, das Weingut Sailer aus dem österreichischen Weinviertel und das Weingut Gorghi Tondi aus Süditalien. Am Sonntag hat das Fest von 14 bis 23 Uhr geöffnet.

