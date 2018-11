15. November 2018, 18:44 Uhr Freizeittipps Kunst, Musik und Bierbrauen

Münchens erster Kunstsupermarkt, Verdis Opern und CasaNova-Biere - unsere Empfehlungen fürs Wochenende

Von Sara Maria Behbehani

Empfehlungen für Freitag

Am Donnerstag bereits eröffnet der erste Münchner Kunstsupermarkt im Rosental 6. 5000 Arbeiten von 88 Künstlern werden dort zu bezahlbaren Preisen angeboten. Ziel ist es nicht nur, Kunst für alle erschwinglich zu machen, sondern auch die Schwellenangst zu senken und elitären Kunstzirkeln etwas entgegenzusetzen. Geöffnet ist der Markt von elf bis 20 Uhr.

Im Residenztheater feiert Samuel Becketts "Endspiel", inszeniert von Anne Lenk, Premiere. In dem Klassiker prallen, inmitten von Endzeitstimmung und Weltuntergang, vier Menschen in einem Raum aufeinander. Sie können nicht miteinander, aber ebenso wenig ohne einander. "Endspiel" erzählt, und das mit feinster Komik, von der Ausweglosigkeit des menschlichen Daseins, von alt und jung, von Mann und Frau.

Auf der Praterinsel beginnt die "Photo München 18", die größte Werkschau für Fotografie in München. Das ganze Wochenende über zeigen von 11 bis 20 Uhr aus dem Raum München stammende Fotografen aktuelle Arbeiten. Mehr als ein Jahrzehnt war Reto Brunner Artdirector der Vogue Deutschland. Heute kuratiert der selbständige Grafikdesigner die Werkschau von Nachwuchsfotografen auf der Praterinsel.

Für Samstag

Im Richelbräu, einer Hausbrauerei in Neuhausen, kann man beim Schaubrauen zusehen. Zwischen 10 und 18 Uhr er fahren Besucher, wie in der Richelstraße 26 die süffigen sogenannten CasaNova-Biere entstehen.

Der Eintritt ist frei. In der Residenz findet die Verdi Opern-Gala statt. Von 19 Uhr an werden Arien aus den großen Opernerfolgen Rigoletto, La Traviata, Aida und Nabucco zu hören sein. Die Werke des Italieners gehören auch heute noch zu den beliebtesten Opern. Tickets für die Gala gibt es von 43 Euro an, für Studierende und Schwerbehinderte von 26 Euro an.

Das Asianightlifefest im Filmcasino am Odeonsplatz bietet all jenen einen bunten Abend, denen mehr nach Partystimmung ist. Um 23 Uhr beginnt die Club Nacht mit asiatischen Akzenten und Elementen der weltweit bekannten Asia-Umzüge und Straßenfeste. Für Frauen ist der Eintritt bis Mitternacht frei, reguläre Karten kosten zehn Euro.

Für Sonntag

Im Bahnwärter Thiel kann man auf dem "Krims&Krams Flohmarkt" zwischen 14 und 19 Uhr trödeln und tanzen. Es erwartet einen ein bunter Mix aus Mode, Musik, Kostümen, Kunst, Requisiten und sonstigem. Der Eintritt kostet drei Euro.

In der Markuskirche wird "In peace - ein Europäisches Requiem" gesungen. Der Markus- und der Lukas-Chor tragen gemeinsam Auszüge aus Marcel Duprés "De Profundis" op. 18 und Gustav Holst "Die Planeten" op. 32 vor. Das Konzert will dem Ende des Ersten Weltkriegs gedenken. Der Eintritt ist frei.

Nigel Kennedy spielt im Gasteig sein Programm "Bach meets Kennedy meets Gershwin". Der britische Stargeiger zeigt von 20 Uhr an, dass selbst klassische Musik, Pop und Jazz auf höchstem musikalischen Niveau zusammenfinden können. Und, wie der Titel des Konzerts bereits vermuten lässt, werden an diesem Abend auch Eigenkompositionen von Nigel Kennedys zu hören sein. Tickets gibt es von 43 Euro an.

Weitere Infos mit Links zu den Veranstaltungen gibt es im Internet unter www.sz.de/tipps.