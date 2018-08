9. August 2018, 18:55 Uhr Freizeittipps Indianer, Sänger und Könige

Westernfans treffen sich in Hallbergmoos, der Kulturstrand begeht sein letztes Wochenende und im Brunnenhof der Residenz wird A-capella gesungen - unsere Empfehlungen für das Wochenende

Von Sophia Baumann

Empfehlungen für den Freitag:

Eine Mischung aus Zirkus, Tanz und Installation zeigt der Künstler Julian Bellini um 18.30 Uhr in Freimann. Später treten Pepe Arts mit einem zeitgenössischen Zirkusstück auf. Denn am Freitag und Samstag ist der Munich Summer Circus des Wannda Circus. Zum Programm des Kulturzirkus zählen neben Theater, Tänzen und Konzerten auch Lesungen und Aktionen für Kinder. Die Veranstaltung findet in der Völckerstraße statt.

Für einige Stunden in eine andere Welt eintauchen - das kann, wer an diesem Wochenende das "Indianer&Trapper-Festival" besucht. Greifvögel beobachten, Kanufahren oder Bogenschießen: Das Programm der Veranstaltung der "Southernstars", einem Country- und Westernverbund, ist vielfältig. Es gibt auch Aktionen für Kinder, Workshops und Live-Musik. Das Festival eröffnet um 17 Uhr am Hausler-Hof in Hallbergmoos. Kinder bis 14 Jahre haben freien Eintritt, Erwachsene zahlen zwischen 7 und 10 Euro.

Für den Samstag:

An diesem Samstag bietet sich die vorerst letzte Gelegenheit in diesem Jahr, den Kulturstrand am Vater-Rhein-Brunnen zu besuchen. Seit Mai sind dort Konzerte, Sportprogramme und Aktionen für Kinder angeboten worden. Heute spielen Münchner DJs und Live Künstler von 17 Uhr an elektronische Musik. Später tritt die Band Safari auf, eine Indie-Elektro-Pop-Band.

Beim Musiksommer im Olympiapark tritt an diesem Abend die Rock-Band Owing to The Rain auf. Das Dachauer Quartett gilt als aufstrebende Newcomer-Band. In den vergangenen Jahren hatten die Musiker zahlreiche Auftritte und wurden auf Festivals eingeladen. Die Gruppe spielt von 19 Uhr an im Theatron im Olympiapark, der Eintritt ist frei.

In der Rathausgalerie erinnert derzeit die Ausstellung "Blutiger Boden. Die Tatorte des NSU" an die Morde. Die Fotografin Regina Schmeken hat sich von 2013 bis 2016 mit der Kamera den Tatorten genähert. Entstanden sind Schwarz-Weiß-Aufnahmen, die bis 14. Oktober am Marienplatz zu sehen sind. Die Galerie hat von Dienstag bis Sonntag von 11 bis 19 Uhr geöffnet.

Und Sonntag:

Beim "Münchner Open Air Sommer" spielt an diesem Sonntag eine A-capella-Band aus New York: Naturally 7. Die Gruppe interpretiert Songs von Phil Collins, Adele, Paul McCartney und Joni Mitchell. Wie bei A-capella üblich benutzen die sieben Bandmitglieder nur ihre Stimme und imitieren damit sämtliche Instrumente. Das Konzert findet unter freiem Himmel im Brunnenhof der Residenz statt und beginnt um 20 Uhr. Tickets gibt es von 37,20 Euro an.

Wie haben sich Könige gekleidet? Und wer war die schöne Münchnerin? Diesen und anderen Fragen spürt die Schnitzeljagd "Strohhut oder Krone" durch die Ausstellung "Typisch München" im Stadtmuseum nach. Kinder von sechs Jahren an dürfen mit begleitenden Erwachsenen in der Foto-Werkstatt eigene Porträts und Collagen gestalten. Der Workshop startet um 15 Uhr, Familien können sich bei der Münchner Volkshochschule unter www.mvhs.de dazu anmelden.

Ein Freiluftkino gibt es an diesem Wochenende in Pasing. Auf dem Gelände der Alten Kuvertfabrik können bis zu 450 Zuschauer nach Sonnenuntergang Filme schauen. Am Sonntag läuft die französische Komödie "Das Leben ist ein Fest". Auf der Brachfläche ist aber nicht nur eine Leinwand aufgestellt, daneben kann im Biergarten gegessen und getrunken werden. Dort treten von 18 bis 20 Uhr Musiker aus der Region auf. Der Einlass für die Filme startet um 20 Uhr.