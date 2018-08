16. August 2018, 18:50 Uhr Freizeittipps Bunte Farben, tiefe Klänge

Täuschungen in der Kunsthalle, Improvisation beim Tubax-Festival und Weltklassesport beim Boulderweltcup - unsere Tipps für das Wochenende

Von Sophia Baumann

Tipps für Freitag

Fakt - oder Fiktion? Diese Frage sollen sich die Besucher der Ausstellung "Lust der Täuschung" stellen. Diese zeigt, welche visuellen Tricksereien sich Künstler seit der Antike überlegt haben. Neben handfesten Täuschungen aus der Malerei und Skulptur gibt es die Möglichkeit mit einer Virtual-Reality-Brille in andere Welten einzutauchen. Die Ausstellung in der Kunsthalle München hat bis 13. Januar täglich von 10 bis 20 Uhr geöffnet.

Um Eifersucht, hinterlistige Zwerge und zankende Götter geht es in dem Nibelungenspektakel "Siegfried - Götterschweiß und Heldenblut". Die Komödie kommt in ihrer Neuauflage von 2017 wieder ins Lustspielhaus und ist heute Abend um 20 Uhr zu sehen.

Besondere Einblicke in Münchens Geschichte gibt die Ausstellung "München farbig 1948-1965". Sie zeigt Farbfotografien der Stadt aus der Nachkriegszeit, die größtenteils amerikanische Besatzungssoldaten und Touristen aufgenommen haben. In der Ausstellung, die am Donnerstagabend in der Architekturgalerie eröffnet hat, sind etwa Bilder vom Trümmerfeld und vom U-Bahnbau zu sehen.

Für Samstag

Tubax-Spieler, Tubisten, Kontrabass-Klarinettisten und Deep-Electronics-Musiker aus ganz Europa treffen sich am Freitag und Samstag im Klangbüro in der Halle 6. Beim Tubax-Festival wollen sie die Grenzen ihrer tiefen Instrumente testen. Es geht zum Beispiel darum, wer die tiefsten Töne erzeugt. Los geht das Improvisations-Festival um 20 Uhr.

Im Olympiastadion können Sportbegeisterte den besten Boulderern der Welt beim Klettern zuschauen. Am Samstag finden in München die Finals des Boulderweltcups statt. 2017 hat der Deutsche Jan Hojer gewonnen, auch heuer stehen die Chancen für das deutsche Team nicht schlecht. Um 18 Uhr klettern die Frauen um die Medaillen, die Männer um 20.15 Uhr.

50 000 Quadratmeter, elf Pavillons: Das "Equilaland", ein Pferde-Freizeitpark, eröffnet zum Probebetrieb. Hier können Kinder spielerisch Neues über Pferde lernen. Sie entdecken die unterschiedlichen Rassen im "Pferde der Welt"-Pavillon, treten in der "Kinderuniversität" zum Wissensquiz an oder streicheln in der "Ponyfarm" die Tiere. Das "Equilaland" im Hans-Jensen-Weg 3 in Fröttmaning hat täglich von 10 bis 17 Uhr geöffnet.

Für Sonntag

Fünf Kilometer durch aufblasbare Hindernisse, Farbpulver, Schaum und Party: So lässt sich der Color Obstacle Rush, der heute an der Regattastrecke in Oberschleißheim stattfindet, zusammenfassen. Der Spaß-Lauf beginnt um 11 Uhr.

Heute ist die letzte Gelegenheit, beim Musiksommer im Olympiapark einer Band zu lauschen. Die Münchnerinnen Klara Maria Rebers und Leoni Klinger von Umme Block machen um 19 Uhr den Auftakt. Um 20 Uhr spielen dann die Sandlotkids, bis um 21 Uhr Bird Berlin den letzten Auftritt im Theatron hat. Der Eintritt ist frei.

Noch mehr kostenlose Musik gibt es bei Bluesfest am Rotkreuzplatz. Der Gitarrist Christian Schwarzbach spielt mit seiner Band um 14 Uhr modernen Blues. Von 16 Uhr an kommen die Musiker von Muddy What? mit Blues auf die Bühne. Später präsentiert Overdose dann Coversongs von ACDC und die Chidley Group schließt das Fest mit Rhythm&Blues ab. Bei schlechtem Wetter wird die Veranstaltung verschoben.