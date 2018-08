23. August 2018, 18:52 Uhr Freizeittipps Alte Zeiten, neue Erfahrungen

Gefährlich aussehende Dinos, Aufnahmen aus dem München der Nachkriegszeit und Informationen zum gesunden Herzen - unsere Veranstaltungsvorschläge für das Wochenende

Von Axinja Weyrauch

Tipps für Freitag

Heutzutage hat München eine U-Bahn und ein riesiges Fußballstadion. Nach dem Zweiten Weltkrieg sah die Stadt noch ganz anders aus. Die Ausstellung "München farbig 1948-1965 - Vom Trümmerfeld zum U-Bahnbau" in der Architekturgalerie (Türkenstraße 30) zeigt viele Fotos, überwiegend gemacht von Besatzungssoldaten oder US-Touristen. Zu sehen sind die Bilder bis 16. September, an diesem Freitag von neun bis 18 Uhr, am Samstag von neun bis 17 Uhr . (siehe auch Kultur - Als die Stadt bunt wurde)

Noch bis diesen Sonntag ist im NS-Dokumentationszentrum am Max-Mannheimer-Platz die Sonderausstellung "Die Technische Hochschule München im Nationalsozialismus" zu sehen. Thematisiert werden die damalige Ideologisierung und Militarisierung der Universität, die heute die TU München ist. Das Museum ist von zehn bis 19 Uhr geöffnet, Erwachsene zahlen fünf Euro Eintritt.

Natur- und Lyrikfreunde können beide Hobbys bei "Gedichte zu Pflanzen - zeitgenössisch und klassisch" im Botanischen Garten verbinden. Ab 19 Uhr werden Gedichte begleitet von einer Klarinette vorgetragen. Zur Einstimmung kann man von 17 Uhr an bei einem Streifzug teilnehmen, Treffpunkt ist am Gewächshauseingang.

Für Samstag

Wer mehr über sein Herz wissen möchte, kann zu "Gesunde Herzen für München" auf den Odeonsplatz kommen. Die Europäische Gesellschaft für Kardiologie organisiert von zehn bis 17 Uhr Vorträge und Workshops über Themen, die ans Herz gehen: von Sport über Ernährung bis hin zu Reanimation.

Wessen Herz gut trainiert ist, der kann auch noch spontan am "3MUC Triathlon" an der Regattastrecke Oberschleißheim antreten. Am Samstag findet die "Volksdistanz" statt: Das sind 400 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Radfahren und fünf Kilometer Laufen. Am Sonntag steht die Olympische Distanz auf dem Programm, für diese braucht man allerdings eine Genehmigung. Ab Freitag können sich Kurzentschlossene vor Ort nachmelden.

Capoeira-Workshops, Henna-Kurs und Musik gibt es beim Sommerfest der Minna Thiel ab 15 Uhr im Museumsviertel. Gerade erst hat der ausrangierte Bahnwaggon einen neuen Anstrich bekommen.

Hip-Hop-Fans versammeln sich am Samstag bei den Beatnuts in der Milla. Vor 25 Jahren ist die Debut EP des Duos aus New York erschienen, derzeit sind sie auf Europatournee. Tickets gibt es im Vorverkauf für 23 Euro, los geht es um 23.30 Uhr.

Für Sonntag

Die wetterbedingt kurze Sommerpause lädt mal wieder zu einem Museumsbesuch ein. Der kann auch für den Nachwuchs spannend sein: Bei "Kinder können Kunst" in der Pinakothek der Moderne lernen Fünf- bis Zwölfjährige das Museum kennen und können selbst kreativ werden. Der Workshop dauert von 13 bis 17 Uhr, bis 16 Uhr kann man jederzeit dazustoßen und es ist keine Anmeldung erforderlich.

Die Ausstellung "Dino World" in der Olympiahalle wurde bis 9. September verlängert. Sie erklärt den Urkontinent Pangea, das Leben des Tyrannosaurus Rex und blickt auf die rund 200 Millionen Jahre dauernde Geschichte der Dinos. Sie ist geöffnet von zehn bis 17 Uhr, Tickets kosten für Erwachsene knapp 15, für Kinder knapp 12 Euro.

Eine Übersicht mit Links zu den Veranstaltungen finden Sie auf sz.de/tipps