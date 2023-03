Von Iris Hilberth, Straßlach-Dingharting

Wer einen Ausflug an den Deininger Weiher plant, ist aktuell noch überwiegend auf das Auto angewiesen. Es sei denn, man sieht die Anreise als Radtour. Das kann aber, je nachdem wo gestartet wird, zu einem tagesfüllenden Programm werden und auf dem Rückweg einige Höhenmeter abverlangen, um aus der Senke am See wieder nach Großdingharting oder wahlweise Holzhausen zu gelangen. In zwei Jahren nun soll ein Bus dorthin fahren. Für die Freizeitlinie von Höllriegelskreuth quer durch den südlichen Landkreis München bis nach Aying zum Bergtierpark Blindham ist auch eine Haltestelle am Deininger Weiher vorgesehen. Das Besondere an dieser MVV-Linie 296 wird sein: Man darf auch Fahrräder mitnehmen.