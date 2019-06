11. Juni 2019, 18:52 Uhr Freizeit Saniertes Skatezentrum wieder geöffnet

Nach Sanierungsarbeiten hat das städtische Eis- und Funsportzentrum im Münchner Osten an der Staudingerstraße 17 wieder geöffnet. Zwar ist in den Pfingstferien keine Eislaufsaison, aber auf der Innenbahn und im Fun Park kann man nun wieder skaten. Nur an der 400-Meter-Bahn laufen die Renovierungsarbeiten noch, ein kleiner Bereich ist deshalb gesperrt. Auch an der Agnes-Bernauer-Straße 241 im Münchner Westen gibt es ein solches Skatezentrum. Für Jugendliche unter 18 Jahren kostet der Eintritt 1,80 Euro, für Erwachsene 2,50 Euro.