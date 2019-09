Artikel per E-Mail versenden

Wer noch einmal in diesem Sommer ins Freibad gehen will, muss sich mit dem recht kühlen Wetter zufrieden geben, das für die nächsten Tage vorhergesagt ist. Denn am Dienstag, 10. September, schließen die Sommerbäder der Stadtwerke für diese Saison ihre Türen. Auch das Sommerbecken im Dantebad sowie der FKK-Bereich machen dann zu, bis zum 30. September geöffnet bleibt lediglich das Schyrenbad. Montag bis Donnerstag kann von 10 bis 19 Uhr gebadet werden, Freitag bis Sonntag bereits ab 9 Uhr.