9. September 2018, 18:43 Uhr Freizeit Drehen, denken, drehen

54 Felder in sechs Farben: Bei der Deutschen Meisterschaft im Speedcubing brauchen die Besten zum Lösen des Zauberwürfels gerade mal sechs Sekunden

Von Philipp Crone

Philipp Weyer könnte den Europarekord knacken. Der junge Mann mit dem weißen Trainingsoberteil, Nachname und Deutschland-Fahne auf dem Rücken, sitzt am Sonntagmorgen um 10 Uhr an einem Tisch in einer Halle in Unterhaching. Vor sich ein Zauberwürfel unter einem schwarzen Becher versteckt, neben sich ein Aufseher. Wenn Weyer den Deckel gleich wegnehmen wird, stoppt der Aufseher die Zeit, maximal 15 Sekunden hat er dann Zeit, sich die Anordnungen der 54 Quadrate auf den Flächen des Würfels einzuprägen. Dann muss er sie so schnell wie möglich lösen, bis jede Würfelfläche einfarbig ist. Weyer holt Luft und hebt den Becher hoch.

Insgesamt 140 Teilnehmer sind an diesem Wochenende bei der Deutschen Meisterschaft im Speedcubing angemeldet. Der Cube, wie sich der Zauberwürfel auf Englisch nennt, erzeugt am Sonntagvormittag ein permanentes Geräusch in der Halle. Es sind mindestens 200 Menschen da, junge Teilnehmer werden von ihren Eltern begleitet, ältere drehen im Warteraum ihren Würfel vor sich hin, es ist ein dauerndes Rauschen im Raum. Konzentration und schnelles Denken hörbar gemacht.

Cornelius Dieckmann, 23, schmal, schwarze haare, eckige kleine Brille, ebenfalls im Deutschland-Trainingsoberteil, gehört zu den Mitfavoriten in der Disziplin der Würfel mit drei Bausteinen pro Kantenlänge, dem Klassiker. Dieckmann ist Student, als Jugendlicher trainierte er bis zu vier Stunden täglich. Er beobachtet Weyer, wie der sich seinen Würfel einprägt. Weyer hat zuvor seinen Würfel abgegeben bei anderen Cubern, die nach einem vorgegebenen Muster, das sie auf ihren Laptops sehen und an alle ausgeben, den Würfel verdrehen und dem Aufseher im schwarzen Becher versteckt wieder mitgegeben haben. Wenn Weyer gut ist, schafft er die Aufgabe in weniger als sieben Sekunden. Seine Versuche zuvor: 6,41 und 6,68 Sekunden. Fünf hat er, der beste und schlechteste wird gestrichen, dann der Mittelwert gebildet und er kommt eine Runde weiter.

Der Sport boomt derzeit, vor allem in Asien und in den USA, sagt Dieckmann. Und er sucht nach einem Vergleich. Womit kann man das Cuben vergleichen, um dem Laien die Faszination erklären? Nachdem es viele Milliarden Kombinationsmöglichkeiten für die 54 Farbquadrate auf dem Würfel gibt, geht der Cuber immer folgendermaßen vor: Er dreht den Würfel, der in jeder der drei Reihen horizontal und vertikal drehbar ist, zuerst, bis er auf einer Seite ein weißes Kreuz bekommt. Diese Drehreihenfolge überlegt sich Weyer, wenn er den Würfel vorher anschaut. "Danach musst du als Spieler reagieren, wie die Farben angeordnet sind", sagt Dieckmann. Im zweiten Schritt ändert man die fehlenden weißen Steine an einer Seite, bis zwei der drei Ebenen in der richtigen Farbe sind. Dann kommt die oberste Ebene, drei Farben auf vier Seiten und dazu die obere Fläche mit neun Quadraten. "Diesen letzten Schritt muss man auswendig können", sagt Dieckmann. Wer da anfängt zu probieren, verliert viel Zeit, weil schnell wieder bereits fertige Farbflächen zerstört werden können. Drei Grundschritte also sind es, um den Europarekord zu knacken? Weyers Zwillingsbruder stellt sich neben Philipp, drückt auf seiner Kamera auf Record. Dieckmann schaut zu und überlegt weiter, was das hier eigentlich ist.

400 Millionen verkaufte Würfel auf der Welt, der Weltrekord liegt bei 4,22 Sekunden. "Du musst sowohl fingerfertig sein als auch im Kopf immer schon den nächsten Schritt berechnen", sagt Dieckmann. Das sei, als ob etwa Toni Kroos den Ball unter Druck im Mittelfeld zugepasst bekäme. Er muss vorher wissen, wohin damit, und ihn aber im gleichen Moment mit den Füßen verarbeiten. "Es gibt junge Spieler, die unglaublich schnell mit den Fingern sind", sagt Dieckmann, "ältere sind oft schneller im Kopf". Die Faszination sei das Gleichzeitige, das Bewegen und Denken, das Lösen neuer Probleme in Millisekunden, und das alles immer noch schneller zu können.

Weyer atmet noch einmal aus, dann wirbelt er los, die Sekunden auf einer Digitalanzeige laufen, er stockt einmal, legt den Würfel ab, 7,34 Sekunden, Kopfschütteln. Kein Europarekord. Nicht schlimm, er hält ihn ohnehin schon, seit Samstag.

Dieckmann selbst wird an diesem Sonntag nicht um den Titel mitspielen, glaubt er. Weyer sei in einer sehr guten Form. "Und ich werde immer nervös, wenn mir viele zusehen." Das ist im Finale dann der Fall, da sitzen immer zwei nebeneinander, alle schauen zu. Da ist Dieckmann dann wohl eher ganz anders als seine Vergleichsgröße Toni Kroos.