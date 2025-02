Von Martina Scherf

An jenem tragischen Donnerstag sitzt Claudius Blank kaum in seinem Büro am Münchner Flughafen, da geht sein Piepser los. Stiglmaierplatz, „Massenanfall von Verletzten“, lautet die Meldung. Terror? Amok? Unfall? Noch ist nichts klar. Feuerwehrkommandant Blank rennt zu seinem Auto, setzt das Blaulicht aufs Dach, rast nach München. Über Funk kommen weitere Nachrichten: Ein Mann ist mit seinem Auto in einen Demonstrationszug gefahren, vermutlich ein Einzeltäter, Zahl der Verletzten noch ungewiss. Blank fährt direkt zum Tatort.