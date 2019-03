27. März 2019, 18:47 Uhr Freitags-Schülerproteste Haltung zeigen und Klimaschutz einfordern

SZ-Leser verteidigen die Demonstrationen während der Schulzeit - und wundern sich, warum Direktoren nun Befehle von Oben wünschen

"Von Krötentragen bis Verweis" vom 26. März, "Der Staat blamiert sich" vom 22. März und weitere Berichterstattung über die Freitags-Schülerproteste sowie Leserbriefe "Der rebellische Schüler-Weckruf tut not" vom 25. März:

Klimasteuer als Ziel

Wo Unrecht Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht. Die Schüler haben x Mal das Recht, auf die Straße zu gehen, um gegen die Zerstörung ihrer Zukunft zu demonstrieren. Der Entschluss, das auf einen Freitag während der Schulzeit zu legen, gibt der Demonstration den nötigen Nachdruck. Auch Schüler haben ein Recht zu demonstrieren, und es steht nirgendwo in der Verfassung, dass man dieses Demonstrationsrecht nur in seiner Freizeit und keinesfalls während der Unterrichtszeit ausüben dürfe.

Im konkreten Fall wird es, wie immer im Verfassungsrecht, auf eine Abwägung der Interessen hinauslaufen. Je gewichtiger der Anlass für die Demonstration, desto eher wird man den Schülern zubilligen müssen, Unterrichtsstunden ausfallen zu lassen. Kein vernünftiger Mensch wird diesen gewichtigen Anlass in Frage stellen, außer Donald Trump und seinesgleichen. Was ich aber vermisse, ist eine Forderung der demonstrierenden Schüler. Die Forderung von Tausenden von Wissenschaftlern, dem Klimawandel mit einer Klimasteuer zu begegnen, sollten sie übernehmen. Wird diese Klimasteuer Gesetz, können die Schüler ihre Beine wieder unter ihre Schultische klemmen. Meike Lefin, Egling

Arroganz der Säumigen

SZ-Leser Thomas Strauss (Leserbrief "Vorbilder sein" vom 25. März) und andere strotzen vor Selbstgerechtigkeit, wenn sie auf die eigene glorreiche Vergangenheit mit Demonstrationen gegen Atomkrieg oder Wackersdorf verweisen und jetzt von den jungen Leuten noch zusätzlich zum "Schuleschwänzen" (dieser Begriff ist eine arrogante Unverschämtheit) "Eigeninitiative" und "medienwirksames Tun" fordern. Weiß Herr Strauss, dass die jungen Demonstranten alle sonst keinen Schutz zur Umwelt leisten? Sie sollen nicht in Urlaub fliegen und kein Handy benutzen. Wo aber sind denn die vielen öffentlichen Telefonzellen geblieben? Wieso ist Fliegen so unglaublich billig und Bahnfahren oft viel teurer? Wieso wird denn die Autoindustrie so massiv gefördert? Wieso gibt es kein Tempolimit und kein Plastikverbot? Und jetzt sollen es die Schüler richten? Die schon längst Erwachsenen müssten es richten, und ich bin dankbar, dass die Schüler sich erheben und versuchen, gegen das völlige Versagen der Politik anzukämpfen. Im Übrigen: Ich bin 67 Jahre alt. Susanne Heinrich-Weber, München

Mutlose Direktoren

Ihr Artikel "Von Krötentragen bis Verweis" hat mich aus verschiedenen Gründen doch nachdenklich gemacht.

1. Gerüchten zufolge soll es auch in Bayern vereinzelte weibliche Schulleiterinnen geben. Leider sind es wenige, wie frau an den Zitaten erkennen kann. Schade, dass Bayern in Führungspositionen immer noch mehrheitlich männlich ist.

2. Warum wollen die männlichen Schulleiter Ansagen von oben, was ist denn das für eine obrigkeitsstaatliche Denke? Haben die Herren der Schöpfung keinen Mut für Entscheidungen? Anstatt froh zu sein, mal selbst etwas gestalten zu können, soll es dann doch wieder eine Ansage von oben sein, am besten eine immer gleiche Verwaltungsvorschrift. Warum lässt man (im Sinne von Mann) nicht zu, dass viele verschiedene Optionen und Lösungen gefunden werden, es gibt bei diesem und vielen anderen Themen durchaus nicht eine ideale Vorgehensweise, außer man agiert wieder einmal nur mit Verboten. Also auch hier: Vielfalt zulassen!

3. Wenn die Schulen eine gemeinsame Lernkultur hätten, wie sie die Städtische Willy-Brandt-Gesamtschule in München mit ihrer SOL-Lernkultur (SOL steht für "selbst organisiertes Lernen"; d. Red.) hat, wäre das Nachlernen kein Problem; die Kannlisten der engagierten und zukunftsfähigen Kolleginnen und Kollegen ermöglichen jederzeit und überall Lernerfahrung und Nachlernen. Aber dazu müsste man natürlich abweichend von Ansagen von oben eine moderne Pädagogik einführen. Dazu braucht man Mut.

4. Ich finde, frau kann dem Kultusminister nur beipflichten, sollen die Schulleiter doch mal selbst denken und handeln. Kann man (=Mann) auch! Conny Folger, München