3. April 2019, 18:45 Uhr Freitags-Schülerproteste Bußgeld und Verweis helfen nicht mal dem Schulklima

SZ-Leser halten zivilen Ungehorsam für gerechtfertigt, und selbst ein ehemaliger Direktor rät zu anderen Mitteln als zu Schulstrafen

"Mit Bußgeld gegen Schülerstreiks" vom 2. April, "Wir sind ja keine Schulschwänzer" vom 3. April und die Diskussion um die "Fridays for Future"-Proteste:

Guter ziviler Ungehorsam

Mit Entsetzen habe ich von den geplanten Maßnahmen gelesen. Im Geschichtsunterricht lernen die Schüler, wie toll sich Menschen in früheren Epochen mit zivilem Ungehorsam verhalten haben. Auch ein entsprechendes Verhalten in totalitären Staaten wird anerkennenswert herausgestellt und Sanktionen werden verurteilt. Wenn aber bei uns Schüler mit massiver Angst vor ihrer Zukunft, zivilen und berechtigten Ungehorsam zeigen, werden sie jetzt sogar als Rechtsbrecher mit Bußgeldern bedroht. Die Bußgeldinitiatoren machen sich damit, bewusst oder unbewusst, zu Handlangern geldgieriger Industriemanager und Politiker, die bei ihrem "Weiter so" nicht von protestierenden Schülern gestört werden wollen. Wenn die Welt untergeht, sind die Verantwortlichen ja längst tot, haben sich aber zu Lebzeiten ihre Rachen noch kräftig vollgestopft.

Leider bin ich schon emeritiert. Mit großer Freude hätte ich sonst meine Vorlesungen am Freitagvormittag ausfallen lassen und wäre mit meinen Studenten zum Protestieren gegangen. Auf eine Auseinandersetzung mit meinem Ministerium hätte ich mich sehr gefreut. So bleibt mir nur noch ein Rat an die Schüler: Protestiert weiter, bis sich wirklich was verändert und gründet einen Fonds zur Bezahlung der Bußgelder. Sobald dieser existiert, bin ich der Erste, der 100 Euro einzahlt. Prof. Dr. Rainer Förderreuther, Zorneding

Wohldosierte Schulantwort

Als ehemaliger Schulleiter eines Gymnasiums muss ich nun doch Stellung nehmen, nachdem so viel über diese Fridays geschrieben wird: Der Staat wie auch die Öffentlichkeit können natürlich nicht zulassen, dass die Schüler ihre eigene Bildung vernachlässigen, so sehr man vielleicht auch von dem gezeigten Engagement angetan ist. Es ist ja ziemlich absurd, dass die Schüler für ihre Zukunft um mehr Klimaschutz demonstrieren und dabei zugleich ihre Zukunft bezüglich ihrer Bildung vernachlässigen - aber weder schulische Ordnungsmaßnahmen ("Schulstrafen") noch Bußgelder sind meines Erachtens eine sinnvolle Maßnahme: Denn beide Maßnahmen würden gemäß Schulordnung bei fortgesetztem unentschuldigtem Fehlen schnell eskalieren: die Ordnungsmaßnahmen führen bei konsequenter Anwendung rasch zur Schulentlassung, und Bußgelder erreichen eine unsinnige Höhe. Als Schulleiter würde ich die Lehrer meines Gymnasiums einfach anhalten, an den Freitagen mit den anwesenden Schülern wie vorgesehen konsequent Unterricht mit Fortführung des Lehrstoffs zu halten und diesen Lehrstoff selbstverständlich ab der nächsten Unterrichtsstunde bei den Schülern vorauszusetzen. Die abwesenden Schüler müssen den behandelten Lehrstoff selbständig nachlernen und können dadurch zeigen, dass sie sowohl im Hinblick auf den Klimawandel wie auch auf ihre eigene Bildung zukunftsorientiert sind. Wenn ein Schüler beides auf diese Weise vereinen kann, dann ist dies in Ordnung und anerkennenswert. Dr. Dieter Spies, Egmating

Warum kein Demo-Kontingent?

Natürlich handelt es sich um das Schwänzen von verpflichtendem Unterricht. Eine optimale Lösung des Problems wäre es, jedem Schüler pro Schuljahr drei weitere Tage eigener Wahl als frei anzubieten. Dieses Modell gibt es anderswo bereits. Unabhängig davon, wie man zum Sinn dieser Demonstrationen steht - es provoziert, wenn man daran denkt, wie schwer bis fast unmöglich es ist, einen freien Tag für sein Schulkind legal zu bekommen. Da muss man aus einem 65. Geburtstag auswärts schon mal einen 95. machen, um eine Chance zur Genehmigung zu erhalten. Marion Prauser, München

Moral und Bildung

Wolfgang Hansjakob, der Rektor des Bogenhausener Wilhelm-Hausenstein-Gymnasiums, der den "Fridays for future"-Demonstranten jetzt rigorose Strafen androht, weil sie gegen "Schulgesetze" verstoßen, hat wohl die Aufgabe von Schule nicht verstanden. Die Aufgabe von Schule ist "Bildung", und "Bildung" ist zunächst und im Grunde ein anthropologischer Begriff, also ein Begriff, der unmittelbar mit der "Natur des Menschen" verbunden ist. "Bildung" ist "Streben nach Wissen", der Mensch strebt von Natur aus nach Wissen, im Streben nach Wissen verwirklicht der Mensch seine Natur. "Bildung" und "Wissen" geben "Orientierung", und aus Orientierung entsteht "richtiges Handeln", also Moral.

Moral ist höheres Wissen. Das sollte ein Schulleiter wissen. Und eine Schule, die sich ihrer Verantwortung nicht bewusst ist, hat ihren Namen nicht verdient. Unsere Zukunft wird gerade in einem globalen kapitalistischen Kasino verspielt, das kann doch nicht egal sein! Friedhelm Buchenhorst, Grafing

Opa und Oma demonstrieren mit

Viele kluge Menschen finden Dieses und Jenes, oft Vernünftiges, um die wöchentlichen Demonstrationen von Schülerinnen und Schülern zu relativieren. Meinetwegen. Besser: liebe Großeltern, gehen sie Freitags mit zu den Demonstrationen, sie haben doch Zeit? Ihre Enkel tun da etwas sehr Sinnvolles, für sich und für Andere. Das ist Schule im besten Sinne. Das ist Zukunft im besten Sinne. Das ist auch politisch im besten Sinne. Unterstützen sie die Zukunft ihrer Enkel, ihre eigene und die ihrer Kinder. Mehr generationenübergreifendes Handeln, Hand in Hand, geht nicht. Guido Berg, Ballrechten

"Wir sind ja keine Schulschwänzer" vom 3. April:

Ich, Mutter von zwei nicht mehr schulpflichtigen Söhnen, werde am Freitag auch demonstrieren gehen, mit einem Schild ("keine Sanktionen gegen Schüler, die - wenn schon nicht am Gymnasium, dann hier - Demokratie leben und auch für uns Alten auf die Straße gehen"). Und mit dem Gedanken, wie viel Unterricht wegen Lehrermangels et cetera ausfällt und dass jedes Jahr am Buß- und Bettag Unterricht stattfinden könnte, genauso wie in den letzten Wochen vor den Sommerferien. Da haben sich meine Söhne in ihren letzten Schuljahren schon immer gefragt, warum plötzlich, wenn Notenschluss war, praktisch nichts mehr gelehrt wurde. Das kenne ich aus meiner Schulzeit in Hessen ganz anders: Projektwoche, während der es um Künstlerisches oder eben auch Politisches ging.

Ich gehe dann auch für mehr Demokratie in Bayern auf die Straße und hoffe, dass die jungen Leute durch die Demos insgesamt politisch aktiver werden und wir das hoffentlich auch bald an den Wahlergebnissen in Bayern erkennen können.

Und es ist so typisch, dass jetzt wieder die Eltern zum Handeln (beziehungsweise Bezahlen) gezwungen werden sollen. Schulleiter, diskutiert doch bitte mit den Schülersprechern und seid dabei bitte auch offen gegenüber der anderen Sichtweise der Schüler. Mit ein bisschen Flexibilität von beiden Seiten kriegen wir das auch in München hin! Ines Steinheimer, München

