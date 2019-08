Die S-Bahn-Stammstrecke wird an diesem Wochenende erneut wegen Bauarbeiten gesperrt. Zwischen Ostbahnhof und Pasing verkehren dann Busse statt Züge. Die Sperrung beginnt bereits Freitagnacht gegen 22.30 Uhr und soll bis Montagfrüh 4.30 Uhr anhalten, teilen Deutsche Bahn und Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) mit. Fahrgäste werden gebeten, sich auf die Änderungen einzustellen und nach Alternativen zu suchen. Ebenfalls wegen Baumaßnahmen verkehrt bis zu diesem Sonntag keine Trambahn zwischen Karlsplatz und Sendlinger Tor. Auch nach dem Wochenende kommt es zu Einschränkungen: So hält die S-Bahn von Montag bis Freitag in Richtung Pasing nicht am Marienplatz.