Ein Riss geht durch diesen Menschen: Auf dem Titelbild der tschechischen Ausgabe des Romans „Rozpůlený dům“ (Geteiltes Haus) sieht man eine junge Frau, deren Herz, ja ganzer Körper in zwei Hälften gespalten scheint. Und tatsächlich geht es im Roman von Alice Horáčková, der vor drei Jahren in Tschechien erschien, um eine Welt voller Spannungen: Ihre Familiengeschichte spielt über mehrere Generationen hinweg in einem Dorf im Riesengebirge, in dem einst Tschechen und Sudetendeutsche zusammenlebten – bis die Risse spätestens mit der deutschen Besetzung 1938 immer tiefer wurden. Risse, die nach einer von Gewalt und schließlich Vertreibung geprägten Geschichte lange unkittbar schienen.