Artikel per E-Mail versenden

Ein 65-jähriger Autofahrer aus dem Landkreis Pfaffenhofen ist am vergangenen Samstag um 12.30 Uhr auf der Bundesstraße 13 zwischen Hohenkammer und Niernsdorf aus bislang unbekannten Gründen alleinbeteiligt nach links von der Fahrbahn abgekommen und frontal in einen Baum geprallt. Noch vor dem Eintreffen der beiden Rettungshubschrauber erlag der Fahrer trotz sofortiger Reanimation noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Für die Unfallaufnahme haben die Feuerwehren Reichertshausen und Hohenkammer den Unfallort für mehrere Stunden komplett sperren müssen.

Zur Rekonstruktion des Unfallhergangs wurden ein Gutachter und ein Polizeihubschrauber zur Fertigung von Luftbilder herangezogen. Die polizeilichen Ermittlungen zur Unfallursache dauern noch an. Zeugen werden gebeten sich unter der Rufnummer 08161/5305-0 an die PI Freising zu wenden.