16. August 2019, 22:08 Uhr Zum Patrozinium des Freisinger Doms Konzert in der Benediktuskirche

Am Vorabend zum Patrozinium des Freisinger Domes veranstaltet die Dommusik am Samstag, 7. September, um 19.30 Uhr ein Konzert mit Thomas Didymus in der Benediktuskirche im Kreuzgang. Zu Gast ist das Südtiroler Barockensemble La Douceur et l'Esprit mit der Sopranistin und Komponistin Andrea Oberparleiter. Aus ihrer Feder stammen sechs Meditationen über das Leben des "ungläubigen" Apostels Thomas, der erst sehen wollte, bevor er sich zum Glauben an die Auferstehung Jesu bekannte. Karten sind bei der Touristinfo der Stadt Freising, im Dombergladen und an der Abendkasse erhältlich.