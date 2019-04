26. April 2019, 17:32 Uhr Zulage für die Beschäftigten Ein Anreiz, aber kein Allheilmittel

Um als Arbeitgeber attraktiv zu sein, diskutieren viele Kommunen eine Arbeitsmarktzulage. Hallbergmoos will sie, Neufahrn hat sie für das pädagogische Personal, in Freising ringt man darum.

Von Thilo Schröder, Landkreis

Wer profitiert von einer kommunalen Arbeitsmarktzulage? Darüber haben die Stadtratsfraktionen in Freising zuletzt gestritten. Nur Neueingestellte, sagten Stadträte von Freisinger Mitte, Freien Wählern, Grünen und ÖDP; das sei ungerecht und darum keine Lösung. Die Zulage könne an alle kommunalen Beschäftigten ausgezahlt werden, sagt dagegen der SPD-Stadtverbandsvorsitzende Markus Grill mit Verweis auf die Gemeinde Unterföhring im Landkreis München. Nachfragen bei anderen Gemeinden im Landkreis, die eine Arbeitsmarktzulage bereits zahlen oder es vorhaben sowie bei einem Tarifexperten ergeben: Die Kommunen entscheiden selbst, nach welchen Kriterien sie Zulagen auszahlen.

"Eine Kommune ist frei in ihrer Entscheidung, sie kann für die Auszahlung der Zulage jeden beliebigen Schlüssel beschließen", sagte Hans Sterr. Er ist Pressesprecher bei Verdi Bayern. Natürlich könne eine Gemeinde sich entscheiden, die Zulage nur bei Neueinstellungen zu zahlen, als Anreiz sozusagen. Aber: "Das wäre ja eine Ungleichbehandlung." Man müsse sich fragen: "Wie wirkt sich das auf das Arbeitsklima aus? Inwiefern ist die Gleichbehandlung gewährleistet?" Die Kommunen könnten die Zulage auch an den Wohnsitz binden, erklärte Sterr. Dann stelle sich aber die Frage: "Kriegen Pendler die Zulage auch?" Oder an ein Nachwuchsprogramm: "Das wäre allerdings fragwürdig. Wie lange würde man die Zulage dann auszahlen? Ab wann ist man nicht mehr Nachwuchs?" Beschäftigte könnten solche Programme außerdem ausnutzen und abspringen, sobald die Zulage wegfällt.

"Aus unserer Sicht müsste man von so einem Konzept abraten", sagte der Verdi-Sprecher. Langzeitbeschäftigte würden so schlechtergestellt. "Da hält der Grant Einzug." Sterr zieht einen Vergleich mit der leistungsorientierten Bezahlung: Die Entscheidung, wer einen Zuschlag bekommt, werde da oft als "Lostopfverfahren" wahrgenommen.

Davon abgesehen hänge die Zahlung einer Arbeitsmarktzulage für kommunale Angestellte vom Umfang des Haushalts ab. "Da sind finanzstarke Kommunen im Vorteil, die solch eine Zulage zahlen können." Sein Lösungsvorschlag: "Man muss mehr Leute ausbilden. Aber da deutet dann jeder auf den anderen." Und man müsse austarieren. "Häufig werden nicht die Beschäftigten gefragt, sondern der Kämmerer: Was können wir stemmen?"

In Neufahrn hat die Gemeinde eine Arbeitsmarktzulage für ihre Angestellten bereits im Januar 2015 eingeführt. Vollzeitbeschäftigte bekommen 150 Euro, Teilzeitkräfte entsprechend weniger - allerdings nur jene im pädagogischen Bereich. "Grund für die Arbeitsmarktzulage ist die zunehmend schwierige Personalgewinnung", sagte Pressesprecherin Nicole Dobner. "Insbesondere im pädagogischen Bereich ist der Arbeitsmarkt leergefegt." Die Entscheidung fiel also, um gegenüber dem Umland konkurrenzfähig zu bleiben. Ausgezahlt werde die Zulage ohne Antrag, "aber nach pflichtgemäßem Ermessen". Einer Verlängerung müsse der Gemeinderat jeweils zustimmen. Warum nicht alle Beschäftigten die Zulage bekommen, um Unmut vorzubeugen? "Die Arbeitsmarktzulage ist - unabhängig von der Zahl der Beschäftigten, die sie erhalten - kein Heilmittel für den Arbeitsmarkt oder ein Korrektiv für tarifliche Schieflagen", so Dobner. Die Gemeinde Hallbergmoos wird ihren Angestellten künftig ebenfalls eine Arbeitsmarktzulage in Höhe von 150 Euro auszahlen; nach einem Gemeinderatsbeschluss vergangenes Jahr habe nun der Kommunale Arbeitgeberverband den Antrag der Gemeinde bewilligt, sagte Pressesprecher Herbert Kestler. Antragskriterien - insbesondere zur Personalbindung - seien beispielsweise gewesen: Berufe, in denen Mangel herrscht; die Anerkennung fachlicher und beruflicher Qualifikationen von Mitarbeitern; ein hohes Maß an Verantwortung und Einsatzbereitschaft; Abwanderungstendenzen. Nun könnten die Umsetzung und Einzelfallprüfungen beginnen.

Ob von einer Arbeitsmarktzulage letztlich alle kommunalen Angestellten profitieren, hängt also davon ab, ob in allen Einzelfällen eine positive Entscheidung ausfällt. Im "Fall Unterföhring", den der SPD-Politiker Markus Grill anspricht, ist das so. "Bei uns kommen alle Tarifbeschäftigten in den Genuss, ausgenommen sind Beamte und geringfügig Beschäftigte", sagte Hauptamtleiter Lothar Kipp. Allerdings prüfe das die Personalstelle jährlich. Bislang habe sich die Zulage bewährt, sagt er. Nach ihrer Einführung 2016 wurde sie 2018 um weitere zwei Jahre verlängert. Seit 2019 gibt es auch mehr Geld: monatlich 250 statt ursprünglich 200 Euro.