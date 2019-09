Das Baden am Kranzberger See ist nach Mitteilung des Freisinger Landratsamtes wegen erhöhter Keimbelastung auf Anordnung des Gesundheitsamtes bis auf weiteres untersagt. Das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) hat in einer am Montag gezogenen Wasserprobe einen erhöhten Eintrag von Fäkalkeimen (intestinale Enterokokken und Escherichia coli) nachgewiesen. Die Werte würden zwar knapp unterhalb der maßgeblichen Grenzwerte liegen, so das Landratsamt, eine einwandfreie Wasserqualität könne unter diesen Umständen jedoch nicht garantiert werden. Daher sei der Kranzberger See vorsorglich gesperrt worden. Eine Infektion mit diesen Erregern könne beim Menschen unter anderem Erbrechen und Durchfallerkrankungen sowie Wundinfektionen auslösen. Das Gesundheitsamt wollte noch am Mittwoch eine Kontrollprobe, die in solchen Fällen üblich und vom LGL fachlich empfohlen wird, nehmen und umgehend zur mikrobiologischen Untersuchung ans LGL bringen.