Statt des traditionellen Radelns von Kirche zu Kirche bieten die Zollinger Frauen St. Johannes dieses Jahr am Sonntag, 15. September, einen "Spaziergang von Kirche zu Kreuzen" an. Dazu gibt es Informationen über die Kirchen und Kreuze in Zolling und Oberzolling. Treffpunkt ist um 13 Uhr an der Pfarrkirche. Anmeldung bei Maria Westermeier unter der Telefonnummer 0 81 67/5 46.