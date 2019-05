28. Mai 2019, 22:30 Uhr Zeugen gesucht Seitenspiegel bei Unfall beschädigt

Seitenspiegel sind am Montagvormittag auf der Kammergasse in Freising entzwei gegangen. Gegen neun Uhr waren ein 36-Jähriger und eine 75-Jährige mit ihren Autos nebeneinander gefahren. Kurz vor der Amtsgerichtsgasse berührten sich die Fahrzeuge so, dass ihre Seitenspiegel beschädigt wurden. Der Schaden beträgt laut Polizei etwa 600 Euro. Die beteiligten Personen machten unterschiedliche Angaben zum Unfallgeschehen. Zeugen waren keine mehr anzutreffen. Wer Angaben zum Geschehen machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Freising (0 81 61/5 30 50) zu melden.