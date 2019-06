30. Juni 2019, 17:43 Uhr Wohnungsbrand Hund springt auf Nachbarbalkon

Am Samstagabend gerät im Freisinger Hans-Unterleitner-Weg eine Wohnung in Brand, vermutlich durch einen technischen Defekt. Die Bewohner sind nicht daheim, Nachbarn alarmieren die Feuerwehr.

Alexandra Vettori

Bei dem Brand am Samstagabend im Vimypark musste die Freisinger Feuerwehr per Drehleiter lüften und das Brandgut wegschaffen. (Foto: FFH Freising)

Zu einem Brand ist es am Samstag in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses am Hans-Unterleitner-Weg im Vimypark gekommen. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von mindestens 50000 Euro. Gegen 20 Uhr alarmierten Nachbarn die Rettungskräfte, weil Rauch aus der Dachgeschosswohnung qualmte. Die Bewohner der Wohnung waren nicht zu Hause, ein Hund konnte sich durch einen beherzten Sprung auf den Nachbarbalkon retten.

Die extreme Hitze erschwerte die Löscharbeiten

Die herbei geeilte Feuerwehr löschte das Feuer in 20 Minuten, dennoch brannte der Eingangsbereich komplett aus. Die Arbeiten waren wegen der Hitze schwierig, die Atemschutz-Trupps mussten häufig ausgetauscht werden. Weil die Wohnung im dritten Stock liegt, wurde auch eine Drehleiter eingesetzt. 47 Kräfte und elf Fahrzeuge beider Freisinger Wehren waren im Einsatz. Die Kriminalpolizei tippt auf einen technischen Defekt als Brandursache.

Die Entrauchung in dem dreistöckigen Bau war nur möglich, indem Lüfter an die Drehleiter montiert wurden. Über die Leiter musste auch das Brandgut nach unten gebracht werden. Die Wohnung ist laut Feuerwehr dennoch vorerst unbewohnbar.