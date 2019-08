Beute im Wert von etwa 3500 Euro haben Einbrecher gemacht, die in der Nacht zum Donnerstag in einen Karosseriebetrieb in der Spörerau eingedrungen sind. Nachdem sie die Eingangstür aufgehebelt hatten, entwendeten sie ein schwarzes Laptop Asus, ein graues Diagnosegerät Gutmann Mega Macs, eine nicht zugelassenen schwarz-weiße Motocross-Maschine Kawasaki KX85 und 150 Euro aus der Trinkgeldkasse. Wer in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen hat oder Hinweise zur Beute geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Moosburg zu melden (0 87 61/3 01 80).