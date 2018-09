30. September 2018, 15:55 Uhr Wagen fährt bei Neufahrn gegen Baum Mann stirbt in brennendem Auto

Identität des Fahrers ist noch nicht geklärt, die Polizei sucht Zeugen

Ein tragisches Ende hat in der Nacht von Freitag auf Samstag ein Autounfall auf der Staatsstraße 2341 genommen. Wie die Polizei meldet, kam der Fahrer eines roten Ford Focus auf dem Weg von Massenhausen Richtung Neufahrn etwa 200 Meter nach der Abzweigung nach Fürholzen von der Fahrbahn ab und fuhr mit vermutlich hoher Geschwindigkeit gegen einen Baum. Das Fahrzeug fing Feuer, für den Fahrer kam jede Hilfe zu spät, beim Eintreffen der verständigten Polizeibeamten war er bereits tot.

Aufgrund fehlender Bremsspuren auf der Fahrbahn ermittelt die Polizei in alle Richtungen. Eine abschließende Einschätzung, ob es sich um einen Unfall handele oder der Fahrer mit Absicht gegen den Baum gefahren sei, werde "wohl erst nach Abschluss der Ermittlungen treffen lassen", so die Polizei. Die Staatsanwaltschaft Landshut hat die Erstellung eines unfallanalytischen Gutachtens und eine Obduktion des Leichnams angeordnet. Ob es sich beim Fahrer des Wagens um den rumänischen Fahrzeughalter handelt, steht noch nicht fest. Letzterer war allerdings den Nachbarn an seiner gemeldeten Wohnanschrift nicht bekannt. Die Polizei Neufahrn bittet nun die Bevölkerung um Hinweise auf einen Mann, der regelmäßig mit einem roten Ford Focus unterwegs war. Gesucht werden auch Zeugen, die in der Nacht von Freitag auf Samstag im Bereich Neufahrn-Nord relevante Beobachtungen zum Unfallhergang gemacht haben. Die Polizeiinspektion Neufahrn ist unter der Telefonnummer 0 81 65/95 10 20 erreichbar.