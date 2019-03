4. März 2019, 23:12 Uhr Vor Zollinger Supermarkt Entsorgte Getränke aus Container gestohlen

Ein Zeuge hat am späten Sonntagabend beobachtet, wie ein Mann Gegenstände aus dem Abfallcontainer eines Supermarkts in Zolling herausnahm. Eine Polizeistreife traf dort auf einen 60-Jährigen aus dem Landkreis Freising. In seinem Rucksack führte er das Diebesgut mit sich. Dabei handelt es sich nach Angaben der Polizei um mehrere Flaschen eines Getränks, dessen Mindesthaltbarkeitsdatum abgelaufen war. Diese hatten sich in dem nicht abgesperrten Container befunden. Den Mann erwartet nun eine Anzeige wegen Diebstahls. Über sein Motiv sei nichts bekannt, hieß es auf Nachfrage bei der Polizei. Ob es sich bei dem Mann um einen "Containerer" handelt, also um jemanden, der Lebensmittel vor dem Wegwerfen bewahren wollte, könne deshalb nicht gesagt werden.