12. September 2018, 22:28 Uhr Viele Vereine machen mit Kinderspaß-Tag in der Innenstadt

Vom Tischtennisroboter bis zum Standhochsprung ist viel geboten

In der Freisinger Innenstadt findet am Samstag, 22. September, von zehn bis 18 Uhr wieder der große Kinderspaß-Tag mit einem bunten Programm statt. Ein breit gefächertes Angebot ist garantiert. Dafür sorgen an diesem Samstag rund 20 Vereine und Organisationen. Sie lassen sich wieder viel einfallen, um sich und ihr Angebot in der Innenstadt auf und in ungewohntem Umfeld zu präsentieren: Dann kann man sich zum Beispiel bei einem Standhochsprung versuchen oder mit einem Tischtennisroboter unter freiem Himmel Schlagvarianten üben.

Mit dabei sind unter anderem der Erlebnis Naturgarten Schönegge, der Verein Lachen-helfen, die Polizeiinspektion Freising, die Amateurfunker, das Jugendzentrum, die Frühförderstelle Kess, der SV Vötting mit Schwertkampf, der Judoclub Freising, die Freiwillige Feuerwehr, der SV Kranzberg mit Tischtennis, die Ringer der SpVgg Freising, das BRK Freising oder die Ponyfarm Lösung.

Die samstägliche Fußgängerzone wird am 22. September von 10 bis 18 Uhr erweitert zur Fußgängerzone von der Sparkasse bis zur Karlwirt-Kreuzung. Gesperrt sind natürlich auch die Amtsgerichtsgasse, die Ziegelgasse sowie die Bahnhofstraße ab Oberer Domberggasse. Die Anwohner werden gebeten, während der Veranstaltung nicht ein- oder auszufahren, da sich viele Kinder auf der Straße bewegen. Die Zufahrt für die Rettungsdienste ist gewährleistet. Betroffene Gewerbetreibende werden gebeten, Lieferungen außerhalb der Veranstaltungszeiten zu terminieren. Die Radfahrer werden gebeten, ihre Fahrräder aufgrund des beengten Platzangebotes außerhalb des gesperrten Bereiches zu "parken".