27. August 2018, 11:26 Uhr VfB Hallbergmoos Katastrophale Abwehrfehler

Es läuft nicht beim VfB Hallbergmoos. Am Freitagabend verlor er vor 220 Zuschauern gegen die SpVgg Landshut mit 2:3. Das Team von Trainer Michael Schütz hat damit das fünfte Spiel hintereinander nicht gewinnen können. Zuzuschreiben haben sich die Hallbergmooser diese Niederlage selbst, denn ihr Abwehrverhalten war teilweise katastrophal, die Chancenverwertung mangelhaft und die Laufbereitschaft gering. Vor allem in der ersten Halbzeit ließ der VfB den Zug zum Tor vermissen. Die Folge war das 0:1 in der 31. Minute. Nach der Pause lief es zunächst besser, Ben Held traf in der 59. Minute mit dem Außenrist zum Ausgleich, in der 79. Minute verwertete Andreas Giglberger eine Flanke von Florian Wolf per Kopf zur Führung. Die Freude währte nur kurz, denn die Landshuter nutzten zwei Abwehrfehler des VfB in der 81. und 84. Minute zum 2:3. In der Nachspielzeit hätte Held das Spiel drehen können. Erst knallte er einen Freistoß an die Latte, kurz darauf stand er allein vor dem Torwart.