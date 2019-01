14. Januar 2019, 22:00 Uhr Versammlung SPD wählt neuen Vorstand

Neuwahlen stehen bei der Jahreshauptversammlung der Langenbacher SPD an. Zuvor berichtet Martin Bengler von der Arbeit der SPD-Kreistagsfraktion. Außerdem werden Delegierte zur Aufstellungskonferenz für die Kreistags- und Landtagswahlen bestimmt. Die Jahreshauptversammlung findet am Montag, 28. Januar, im Alten Wirt an der Freisinger Straße 8 statt. Beginn ist um 19.30 Uhr.