13. Februar 2019, 19:52 Uhr Verkehr in Lerchenfeld Lückenschluss für die Sicherheit

Planungsausschuss des Freisinger Stadtrats diskutiert Bau eines Geh- und Radwegs an der Straße Gute Änger und am Südring.

Von Nadja Tausche, Freising

Die Stadt Freising will die Straße Gute Änger im Bereich der Erdinger Straße für Fußgänger und Radfahrer ausbauen. Auch am Südring soll ein abgetrennter Geh- und Radweg entstehen. Über einen entsprechenden Vorentwurf hat der Planungsausschuss des Stadtrats am Mittwoch diskutiert. Das Projekt gehört zum Plan der Stadt, die Radwege in Freising nach und nach auszubauen: "Wir arbeiten am Zielnetzplan", sagte Rüdiger Jürgens vom Planungsreferat der Stadt.

Würde die Bäume erhalten und die Fahrbahn schmäler machen: Stadtrat Manfred Drobny (Grüne). (Foto: Marco Einfeldt)

Während es in anderen Bereichen der Straße Gute Änger einen Geh- und Radweg gibt, etwa an der Montessorischule, fehlt er nahe des Kreisverkehrs am Südring komplett. Mit dem Lückenschluss will man die Straßenabschnitte für Fußgänger und Fahrradfahrer sicherer machen. Gefährlich sei es dort vor allem wegen der schnell fahrenden Autos: "Der Verkehr hält sich nicht an Geschwindigkeitsbegrenzungen", sagte Stadträtin Katrin Stockheim (Freisinger Mitte) in der Sitzung. Sie wisse von Eltern, die ihre Kinder auf der Strecke nicht mit dem Fahrrad fahren ließen, weil es zu gefährlich sei. Zum Lückenschluss ist jetzt vorgesehen, einen Gehweg mit einer Breite von 2,50 Metern zu bauen. Zwischen diesem Gehweg und die Straße will man außerdem einen 1,50 Meter breiten Kiesstreifen setzen: Den sollen Fahrradfahrern nutzen, das Parken von Autos will man dort verbieten.

Wünscht sich gekennzeichnete Übergänge für Fußgänger: Stadträtin Katrin Stockheim (FSM). (Foto: Marco Einfeldt)

Am Südring ist dagegen ein kombinierter Geh- und Radweg mit einer Breite von 2,75 Metern geplant. Bei beiden Baumaßnahmen handle es sich um eine provisorische Wegeführung, betonte Jürgens. Um Platz für den Weg zu schaffen, will die Stadt zunächst die Bäume entlang der Straße Gute Änger fällen. 17 Stück sind das Jürgens zufolge insgesamt, dazu kommen fünf weitere im Bereich des Südrings und des Kreisverkehrs. Stadtrat Manfred Drobny von den Grünen regte an, die Bäume zu erhalten und Platz zu schaffen, indem man die Fahrbahn schmäler mache: "Sicher wird es nur, wenn der Verkehr langsamer wird", sagte er. Das sei allerdings nicht möglich und man werde sowieso einen Ausgleich für die Bäume schaffen müssen, erklärte Jürgens: also für die gefällten Bäume an anderer Stelle neue pflanzen.

Ein weiteres Problem in dem Bereich sind die beiden Kreisverkehre. Die seien für Fußgänger und Radfahrer schwierig zu überqueren: Sie habe schon oft die Erfahrung gemacht, von Autos an den Übergängen nicht über die Straße gelassen zu werden, sagte Stockheim. Sie regte deshalb an, Übergänge für Fußgänger mit entsprechenden Markierungen auf der Fahrbahn zu kennzeichnen. Eschenbacher sagte zu, das prüfen zu lassen.

Ob der geplante Geh- und Radweg an der Straße Gute Änger dann sowohl für Fußgänger als auch für Radfahrer zugänglich sein wird, ist noch unklar. Stockheim sprach sich dafür aus, die Gehwege als radfrei zu kennzeichnen. Die Frage wäre allerdings, ob die Radfahrer tatsächlich im Kies fahren oder nicht doch auf den geteerten Gehweg ausweichen.