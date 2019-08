16. August 2019, 22:08 Uhr Unfall in Moosburg Sturz beim Queren der Gleise

Ein 63-jähriger Radfahrer ist am Donnerstag an der Driescherstraße beim Queren des Bahngleises gestürzt und hat sich dabei mittelschwere Verletzungen zugezogen. Er musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Da es in der Vergangenheit hier bereits mehrere Unfälle von Radfahrern gegeben hat, bitten die Polizei um erhöhte Vorsicht.