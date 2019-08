1. August 2019, 22:07 Uhr Unfall in Freising Autofahrerin touchiert Fahrrad

Von einem Auto erfasst und leicht verletzt worden ist am Dienstag eine Radfahrerin an der Kreuzung Landshuter Straße/Wendelinstraße. Eine 78-Jährige aus Freising fuhr mit ihrem Wagen die Landshuter Straße stadtauswärts. An der Kreuzung zur Wendelinstraße wollte sie nach links in diese abbiegen und folgte der abknickenden Vorfahrtsstraße. Zur gleichen Zeit befand sich jedoch eine 48-Jährige mit ihrem Fahrrad an der Kreuzung. Sie wollte nach links in die Landshuter Straße abbiegen und wartete in der Fahrbahnmitte. Die Autofahrerin "schnitt" die abknickende Vorfahrtsstraße jedoch und geriet zu weit in die Mitte. Sie touchierte dabei das Fahrrad. Die 48-Jährige stürzte daraufhin zu Boden und verletzte sich leicht am Bein.