1. September 2018, 12:06 Uhr Transporter gerät ins Schleudern Auto kippt in die Isarauen

Nach einem Unfall auf dem Flughafenzubringer muss der am Freitag für die Bergungsarbeiten stundenlang gesperrt werden. Es trifft den Feierabendverkehr rund um Hallbergmoos.

Von Kerstin Vogel, Hallbergmoos

Mehr als vier Stunden hat am Freitagnachmittag die Bergung eines Autotransporters gedauert, der gegen 15 Uhr auf dem Flughafenzubringer zur A 92 verunglückt war. Die Auswirkungen auf den Feierabendverkehr waren bis in den Abend hinein vor allem auf den Straßen in und um Hallbergmoos unübersehbar.

Der Fahrer des Transporters war auf dem Zubringer in Richtung München unterwegs gewesen, als er nach bisherigen Ermittlungen der Polizei ohne fremdes Zutun auf der regennassen Fahrbahn in einer Linkskurve ins Schleudern geriet und schließlich mit dem Heck in die Leitplanke prallte. Zwei der sieben Fahrzeuge, die er geladen hatte, kippten dadurch von dem Transporter. Weil einer der beiden Wagen in den angrenzenden Isarauen landete, musste der Zubringer für die Bergung komplett gesperrt werden.

Der Lastwagenfahrer blieb unverletzt. Auch die auf dem Autotransporter verbliebenen Fahrzeuge überstanden den Unfall jedoch nicht unbeschadet, außerdem wurden zwei Schaltkästen zerstört, weshalb das Verkehrsleitsystem auf zwei Schilderbrücken des Zubringers und auf der Autobahn ausfiel. Die Polizei schätzte den entstandenen Sachschaden am Freitag auf bis zu 150 000 Euro.