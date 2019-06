2. Juni 2019, 16:36 Uhr Uferlos-Festival 2019 Für Kenner und Liebhaber

Die Krautrocker von Kraan und Amon Düül II bringen die Luitpoldhalle in Bewegung

Von Birgit Goormann-Prugger

Zum Abschluss des Uferlos-Festivals 2019 wurde es am Samstag noch einmal legendär mit dem Auftritt der Krautrocker von Kraan (Gründungsjahr 1970) Amon Düül II (Gründungsjahr Ende der 60er). "Hartmut, Du spinnst", war zunächst die Reaktion von Fritz Andresen, als vor einiger Zeit der mittlerweile fröhlich verrentete Stadtjugendpfleger Fischer die Idee hatte, diese Legenden der deutschen Rockgeschichte nach Freising zu holen. Andresen, der sich aber dann auf die Sache einließ, wie er sagte, fand, "könnte funktionieren". Das war dann auch so am Samstagabend in der Luitpoldhalle, wobei man eines vorweg sagen muss. Kraan war wirklich was für Kenner, der Auftritt von Amon Düül II eher was für Liebhaber, die sich in dem altersmäßig erstaunlich gut durchmischten Publikum durchaus finden ließen.

Kraan trat sozusagen mit der Urzelle der Band auf, mit Hellmut Hattler (Bass), Peter Wolbrandt (Gitarre, Gesang) und Jan Fride (Schlagzeug), den Gründungsmitgliedern. In dieser Besetzung haben die Drei auch eine CD veröffentlich. Die heißt "The Trio Years". "Ich hab ja erst gedacht, zu dritt, das wird nix", sagte Hattler in Freising. Die drei alten Recken ließen es dann aber ganz schön krachen. Gitarre, Bass und Schlagzeug reichten völlig aus, um das Publikum aus den bestuhlten Sitzreihen zu reißen, und in Bewegung zu bringen. Unter dem Genre Krautrock wurde vom Ende der 1960er, Anfang der 1970er Jahre an die Rockmusik primär westdeutscher Bands eingeordnet, die teilweise auch international bekannt wurden. Allen klassischen Krautrockbands ist der Hang zur experimentellen Rockmusik und zur Improvisation gemein. Bei Amon Düül, die Ende der 60er Jahre in einer Kommune bei Herrsching entstand, wurde teilweise so viel improvisiert, dass es 1968 zur Spaltung kam.

Ein Teil der Mitglieder wollte weiter machen, wonach ihnen auf der Bühne gerade der Sinn stand. Der andere setzt dagegen eher auf so etwas wie Musikalität. Das war Amon Düül II. Deren Auftritt in Freising war eine eher schräge Nummer, hatte aber durchaus Unterhaltungswert. Womöglich ist das auch das Konzept der Band. Frontfrau Renate Knaup beschwerte sich mehrfach über die Arbeit am Mischpult, die zuvor bei Kraan noch einwandfrei funktioniert hatte. Und in der Tat schien da das eine oder andere nicht richtig abgestimmt gewesen zu. Der Mann an den Bongos jedenfalls machte zwar eine ziemlich gute Figur, allein hören konnte man ihn kaum.

Egal. "Ich finde, das ist hier heute ein wahnsinnig tolles, kulturelles Ereignis", hatte Fritz Andersen zuvor gesagt, und das kann man so stehen lassen "So ein Ding in Freising, das ist ja schon ziemlich cool", sagte dann auch ein junger Zuhörer und blickte auf in Ehren ergraute Fans, die ihr Idolen aus jugendfrischen Zeiten zujubelten. Legenden eben.