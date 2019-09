Als der 48-jährige Betreiber eines Asia-Restaurants am 30. Dezember 2018 ins Auto stieg und von Erding heim nach Freising fuhr, dachte er an nichts Böses. Auf dem Beifahrersitz saß sein 25-jähriger Mitarbeiter, den er über ein Online-Portal als Tellerwäscher angeworben hatte. Dieser war eine Woche zuvor aus Ungarn nach Deutschland gekommen und durfte sogar bei dem Restaurantbetreiber und seiner Frau wohnen. Doch als die beiden mit dem Auto in Freising ankamen, schlug der 25-Jährige seinem Chef unvermittelt mit der Faust ins Gesicht, zog ein Messer und stach mehrmals auf dessen Hals, Gesicht und Oberkörper ein, um an eine Tasche mit Bargeld zu gelangen, die am Rücksitz lag. Der 48-Jährige erlitt lebensgefährliche Verletzungen, aber überlebte.

Sein Mitarbeiter wurde am Mittwoch von der Schwurgerichtskammer des Landshuter Landgerichts wegen versuchten Mordes, versuchten schweren Raubs und gefährlicher Körperverletzung zu zwölf Jahren Haft verurteilt. Das Gericht unter Vorsitz von Markus Kring sah die Mordmerkmale der Habgier und Heimtücke als erwiesen an. Die Ansicht der Verteidigung, dass der 25-Jährige vom Mordversuch zurückgetreten sei, diesen also nicht beendet habe, teilte das Gericht nicht.

Der Geschädigte, der sein Restaurant in München betrieb, arbeitete auch als Servicekraft in einem Lokal in Erding. Dorthin nahm er den Angeklagten mit, um ihm den Ablauf in einer Küche zu zeigen. Als die beiden am Abend zurück nach Freising fuhren, lagen auf der Rückbank des Autos zwei Taschen - eine mit Sportsachen und eine mit 3000 Euro Bargeld. Letztere habe er schon eine Woche zuvor dabei gehabt, als der Angeklagte mit dem Bus aus Ungarn angekommen sei und er die Gebühr an die Vermittlungsfirma übergeben habe, sagte der Gastronom in der Verhandlung. Der Angeklagte habe das gesehen.

Der Angriff auf dem Parkplatz in Freising sei für ihn überraschend gekommen. Sein Mitarbeiter habe ohne Drohung zugeschlagen und gleich auf ihn eingestochen. "Ich habe gedacht, es ist vorbei mit meinem Leben, ich komme hier nicht mehr raus", erzählte der Gastronom. "Ich war noch angeschnallt und konnte den Gurt nicht so schnell lösen." Schließlich konnte er doch blutüberströmt das Auto verlassen. Als der Angeklagte versuchte, die Geldtasche von der Rückbank zu holen, wollte ihn der 48-Jährige wegziehen. Der Angeklagte stach erneut auf ihn ein. "Dann bin ich gelaufen um mein Leben."

Ein Nachbar, der mit seinem Hund unterwegs war und den Vorfall mitbekommen hatte, bat einen anderen Anwohner, die Polizei zu holen. Der Angeklagte flüchtete mit der Tasche - erwischte aber die mit den Sportsachen, die er auf der Straße verteilte. Nach rund 20 Minuten klingelte er bei einem Fremden und bat ihn, die Polizei zu rufen. Damals gab er noch an, von seinem Chef sexuell belästigt worden zu sein und sich gewehrt zu haben. Diesen Vorwurf nahm er in der Verhandlung, in der er über seinen Verteidiger ein Geständnis ablegte, zurück. Er sprach von einem spontanen Tatentschluss, den er in der Küche in Erding gefasst habe. Das Messer habe er dort mitgenommen, aber nur zum Drohen. Dann sei das Ganze eskaliert.

Die Tat sei nicht spontan gewesen, meinte das Gericht. Es habe zuvor keinen Streit und keine Drohung gegeben und "es ist kein eskalierendes Moment zu erkennen, es gab nie einen anderen Tatplan". Der 25-Jährige habe einen "bedingten Tötungsvorsatz" gehabt. Man gehe "ohne Zweifel von einem vollendeten Mordversuch aus". Dass der Angeklagte irgendwann nicht mehr zugestochen habe und dann viel zu spät die Polizei habe rufen lassen, sei nicht als Rücktritt zu werten. Das Gericht blieb unter der Forderung der Staatsanwältin, die lebenslänglich und die Feststellung der besonderen Schwere der Schuld beantragt hatte. Der Verteidiger hatte achteinhalb Jahre beantragt.