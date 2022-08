Von Charline Schreiber, Eching

Seit vier Tagen wird Tobias Dreiseitel nun vermisst. In den Sozialen Medien ist die Anteilnahme an der Suchaktion nach dem 25-Jährigen riesig. Millionen von Menschen teilen und liken die Beiträge der Vermisstenmeldung und sprechen in den Kommentaren ihr Mitgefühl aus. Der Mann aus Moosinning im Landkreis Erding war am Freitagabend mit Freunden bei der Echinger Brass Wiesn, seitdem fehlt jede Spur von ihm. Seine Freunde hatten ihn gegen 21 Uhr aus den Augen verloren, kurz darauf brach auch der telefonische Kontakt ab. Am Samstagmorgen meldeten sie ihn dann als vermisst.

Nach einer breit angelegten Suchaktion der Polizei und privater Helfer, postete die Freundin des 25-Jährigen, Anna Milena Lux, am Montag auf Instagram fünf Bilder des Vermissten - der Beitrag hat am Dienstagmorgen rund 75 000 Likes und über 1500 Kommentare. Ihrem Account, dem zuvor nur ein paar Hundert Menschen folgten, folgen nun fast 65 000. Im Minutentakt kommen mehr dazu. Die Tiktokerin Charlotte Schüler, eine Freundin des Vermissten, hat zu dem Zeitpunkt sieben Videos auf Tiktok hochgeladen. Das Meistgeklickte davon hat 2,1 Millionen Aufrufe.

Detailansicht öffnen Tobias Dreiseitel ist spurlos verschwunden (Foto: privat)

Mit verweinten Augen und zitternder Stimme filmt sie sich und ruft ihre Follower zur Mithilfe auf. Dabei lautet ihr erster Satz fast immer "Bitte scrollt jetzt nicht weiter, hier kommen nochmal die wichtigsten Infos zu Tobi" oder "Nicht weiter scrollen, wenn ihr aus München und Umgebung kommt." Der Videohintergrund ist dabei immer ein Foto von Dreiseitel, der in Tracht in die Kamera lächelt. "Die neue Theorie ist, dass er Richtung Stadt gegangen ist während des Unwetters am Freitag und vielleicht einen Unterschlupf gesucht hat und nicht mehr rauskommt", so Schüler in einem ihrer Videos. Sie ruft Echinger Bürger dazu auf, private Grundstücke zu prüfen, in Hütten oder Scheunen nachzuschauen.

In Videos von Dienstagmorgen weint Charlotte Schüler. "Tobi wurde über Nacht nicht gefunden", sie ist verzweifelt, fordert die Community auf das Video zu teilen, zu liken und zu kommentieren, damit der Tiktok-Algorithmus so vielen Menschen wie möglich das Video auf die Hauptseite der Plattform spült. Auch Dreiseitels Freundin Anna Milena Lux postet regelmäßig Aufrufe zur Suchaktion und neue Informationen in ihre Story auf Instagram. Auf Facebook teilt Lux das erste Mal am Samstag, um 15.12 Uhr eine Vermisstenmeldung. Achtmal hat sie sich dort seither gemeldet, Kartenbilder von Suchstandorten und Informationen zu ihrem Freund gepostet. Einer der Beiträge wurde über 16 500 Mal geteilt.

Tobias Dreiseitel trug zum Zeitpunkt seines Verschwindens ein weinrotes Hawaiihemd und eine braune Lederhose (Tracht). Er ist etwa 1,75 Meter groß, wiegt 80 Kilogramm, ist von schlanker Statur, hat braun/grüne Augen, kurze, dunkelbraune Haare mit Seitenscheitel, und trug zuletzt eine Halskette von S-Oliver. Hinweise auf den derzeitigen Aufenthaltsort des Vermissten nimmt die Polizei Neufahrn entgegen, 08165/95100.