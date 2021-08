Von Melanie Katschko, Nandlstadt

An Sonntagnachmittagen kommt es häufig vor, dass Spaziergänger vor dem Miniaturhaus mitten in dem Wohngebiet in Nandlstadt stehen bleiben und neugierige Blicke darauf werfen. Die Außenfassade mit ihren schmalen Holzbalken und nicht minder schmalen Fensteraussparungen erinnert an ein liebevoll gestaltetes Gartenhäuschen auf vier Rädern. Dagmar Schaller stören die interessierten Fußgänger nicht. Bereits seit zwei Jahren lebt sie in einem sogenannten Tiny House on Wheels. Auf nur 28 Quadratmetern findet die 60-Jährige all das, was sie zum Leben braucht.