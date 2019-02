14. Februar 2019, 19:46 Uhr Südhang des Freisinger Dombergs Ein neuer Park für Freising

Die erste Grobplanung des "Parkpflegewerks" sieht eine neue Moosach-Brücke, Obst- und Kräutergärten vor.

Von Nadja Tausche, Freising

Zusammen mit der Erzdiözese will die Stadt Freising den Südhang des Dombergs neu gestalten und für die Öffentlichkeit zugänglich machen. Wege sollen für Besucher geöffnet und der Hang von Wildwuchs befreit werden. Besonders wichtig dabei: Die historische Grundlage muss bestehen bleiben, das ist eines der Ergebnisse des sogenannten Parkpflegewerks, über das der Planungsausschuss des Stadtrats am Mittwoch diskutiert hat.

Die Erzdiözese München und Freising hatte das Parkpflegewerk 2016 in Auftrag gegeben. Ziel sei es, sowohl die aktuelle als auch die historische Situation zu betrachten, sagte Monica Freifrau Geyr von Schweppenburg vom zuständigen Architekturbüro. Die Stadt hat sich dem Konzept angeschlossen: Es sei wichtig, den Domberg ganzheitlich zu betrachten, erklärte Stadtplaner Heiko Huppenberger. Das Gelände gehört zum größten Teil der Erzdiözese, aber auch die Stadt und der Freistaat Bayern besitzen Anteile.

Der Südhang sieht noch aus wie im 18. Jahrhundert

Ein Ergebnis des Parkpflegewerks, das Oberbürgermeister Tobias Eschenbacher als "sehr interessant" bezeichnete: Die historischen Grundlagen, etwa aus dem 18. Jahrhundert, sind auf dem Südhang größtenteils noch vorhanden. "Es ist definitiv fast das gleiche Erscheinungsbild wie damals", so Johann Berger vom Architekturbüro. Auch einzelne historische Elemente sind dort zu finden, etwa die Mauer unter dem Kardinal-Döpfner-Haus: Die lässt sich dem Konzept zufolge sogar bis ins Jahr 1675 zurückverfolgen.

Momentan wächst auf dem Südhang des Dombergs alles wild durcheinander. Das könnte sich bald ändern: Die Stadt Freising und die Erzdiözese überlegen, den Bereich öffentlich zugänglich zu machen. Auch den direkten Zugang zur Moosach könnte man möglicherweise nutzen. (Foto: Von Schweppenburg/Büro Freiraum)

Aktuell kommt der Südhang im Parkpflegewerk allerdings nicht gut weg. Die Rede ist von einer "eher verwilderten, ungepflegten Hangsituation". Um das zu ändern, sollen jetzt Obstbäume zugeschnitten und alte ersetzt werden. Konkrete Vorschläge im Konzept sind auch, am Fuße des Dombergs eine Brücke zu bauen und so Fürstendamm und Domberg zu verbinden. Mit Bäumen könnte man zwei "Pufferzonen" schaffen, um öffentlich zugängliches Gebiet von Wohnungen abzutrennen. Als "einmalige Chance" bezeichnete Berger den direkten Zugang zur Moosach: Ob man das in irgendeiner Form nutzen könne, sei eine Überlegung wert. Den Osthang will man größtenteils so lassen, wie er ist.

Die Freisinger Stadträte sind begeistert

Bei den Stadträten lösten die vorgestellten Möglichkeiten Begeisterung aus. Manfred Drobny von den Grünen sprach von einem "Gewinn für Freising" und sagte, es sei "eine gute Sache, den Südhang als Park zu öffnen." Charlotte Reitsam, ebenfalls Grüne, sprach gar von einer "historischen Chance". Oberbürgermeister Tobias Eschenbacher sagte, er freue sich, dass die Erzdiözese das Gebiet öffnen und nutzen wolle. Gleichzeitig bremste Eschenbacher aber auch ein wenig ab. Denn Reitsam erinnerte an den Schrägaufzug, der für den Südhang im Gespräch war, um den Fuß des Dombergs mit seiner Spitze zu verbinden. Und im Gremium kam sogar die Idee auf, sich mit dem neuen Südhang für die Landesgartenschau zu bewerben. Eschenbacher mahnte, "die Kirche im Dorf zu lassen" und sagte, bei dem Parkpflegewerk solle es erst einmal nicht um Detailplanung gehen.

Die Ideen aus dem Parkpflegewerk: Eine geordnete Baumreihe am Fürstendamm und „Pufferzonen“, um die Wohnhäusern abzutrennen. (Foto: Von Schweppenburg/Büro Freiraum)

Trotz des Lobs meldeten die Stadträte auch Bedenken an. Dabei ging es vor allem um die Bäume am Fürstendamm. In dem Konzept ist davon die Rede, auf einer Seite des Damms eine "geordnete Baumstruktur aus Linden" zu schaffen. Man könne ja nicht einfach alle Bäume dort fällen, so die Sorge. Von Schweppenburg beruhigte: "Die Bäume sollen so lange stehen bleiben, bis sie von Natur aus absterben" - und solange es mit der Sicherheit vereinbar sei. Berger merkte an, in den nächsten Jahren seien sowieso Fällungen entlang des Fürstendamms notwendig.

Jetzt braucht es Finanzspritzen

Der nächste Schritt wird jetzt sein, finanzielle Hilfen für eine solche Neugestaltung zu prüfen. Man habe bereits bei der Regierung von Oberbayern angefragt, so Huppenberger in der Sitzung: "Die Regierung hat grundsätzlich ihre Bereitschaft erklärt, an der Aufwertung des Dombergs mitzuwirken."Oberbürgermeister Eschenbacher nannte das Parkpflegewerk die "Grundlage für weitere Maßnahmen". Der Planungsausschuss hat das weitere Vorgehen ohne Gegenstimme verabschiedet.