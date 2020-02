Die Meldung, dass an diesem stürmischen Montag die Schulen auch im Landkreis Freising geschlossen bleiben würden, war am frühen Sonntagabend bereits über die sozialen Netzwerke verbreitet worden. Zur Erleichterung einiger Eltern blieben zumindest die städtischen Kindertagesstätten dagegen geöffnet. Welche Kraft das Orkantief Sabine tatsächlich entfalten würde, zeigte sich dann am Montag morgen: Heftige Böen fegten über die Straßen und durch die Wälder, schnell mussten wegen umgekippter Bäume die ersten Straßen gesperrt werden: die B301 zwischen Attenkirchen und Thalham, die FS 10 zwischen Oberappersdorf und Gründl und die FS 18 zwischen Aiglsdorf und Attenkirchen.

Seit dem Morgen sind die Feuerwehren im Landkreis, die Führungsgruppe Katastrophenschutz sowie die Kreiseinsatzzentrale im Einsatz. Das THW-Freising hielt sich in Bereitschaft, aktuell sind die Helfer zu einem Einsatz an der evangelischen Kirche in Freising ausgerückt. Wie sich ebenfalls bereits am Abend angedeutet hatte, ging auf der Schiene ziemlich schnell nichts mehr, die S-Bahnen fuhren nur noch auf der Stammstrecke. Die Stadt sperrte vorsorglich auch den Waldfriedhof für Besuche. Verabschiedungs-und Beerdigungstermine sollten wie geplant stattfinden.