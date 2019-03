5. März 2019, 19:23 Uhr Sturm über Freising Bäume stürzen um, Auto macht sich selbständig

Einsatzstelle an der Münchner Straße, die Drehleiterbesatzung prüft Lage und Schadensausmaß, bevor dieser Baum abgetragen wurde.

Das Sturmtief, das am Rosenmontag über den Landkreis fegt, verursacht Schäden an Häusern und Fahrzeugen.

Von Simona Bliznakova, Freising

Zu vier Einsätzen ist die Freisinger Feuerwehr am Rosenmontag wegen des über die Region hinweggezogenen Sturmtiefs gerufen worden. Sie musste gleich dreimal umgestürzte Bäume beseitigen, dafür benötigten die Einsatzkräfte etwa sechs Stunden, wie es in einer Mitteilung der Feuerwehr heißt. Dabei kamen vier Fahrzeuge und vierzig Helfer zum Einsatz. Es gab keine Verletzten, sondern lediglich Sachschäden.

Gegen 14.30 Uhr rückten die Feuerwehrmänner der Freisinger Hauptfeuerwache das erste Mal aus. An der Bachstraße war ein Baum auf das Nachbarhaus gestürzt. In einer aufwendigen Aktion wurde er mithilfe einer Drehleiter vom Hausdach geschnitten.

Auch auf der A 92 fand ein Einsatz statt

Um 19.30 Uhr wurde die Feuerwache 2 alarmiert, um auf der Autobahn Verkehrsschilder zu sichern. Im erst vor kurzem eingerichteten Baustellenbereich auf der A 92 zwischen den Anschlussstellen Freising-Mitte und Erding hatte der Wind einige mobile Verkehrszeichen umgeweht.

Im Verlauf des Abends musste ein weiterer umgefallener Baum beseitigt werden, der auf ein Einfamilienhaus an der Münchner Straße gestürzt war. Rund zwei Stunden dauerte ein nochmaliger Einsatz in der Bachstraße. Dort waren mehrere Bäume in eine Telefonleitung gefallen, die vom Korb der Drehleiter aus entfernt werden mussten.

Am Freisinger Bahnhof machte sich ein Auto selbständig

Während des Sturms kam es außerdem zu Schäden an mehreren Autos, wie die Polizeiinspektion Freising mitteilte. Ein auf dem P&R-Parkplatz an der Luitpoldstraße abgestelltes Fahrzeug rollte gegen 14 Uhr aufgrund des starken Windes aus der Parklücke und prallte gegen einen gegenüber stehenden Wagen. Zwar war der Gang eingelegt, der Fahrer hatte aber die Handbremse nicht angezogen. Der Schaden an beiden Fahrzeugen dürfte bei etwa 600 Euro liegen.

Ein 22-Jähriger wollte gegen 15.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes an der Münchner Straße in seinen Wagen einsteigen. Beim Öffnen der Fahrertür wurde ihm diese durch den Wind aus der Hand gerissen und schlug dabei gegen den Seitenspiegel eines benachbarten Fahrzeugs. Es entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Weitere Schäden durch den Sturm mussten nicht aufgenommen werden, wie die Polizeiinspektion Freising bilanzierte.