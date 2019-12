Wie an jedem ersten Samstag im Monat findet in der Stadtbibliothek Freising (Weizengasse 3) auch am 7. Dezember ein Bücherflohmarkt im Hof vor dem Gebäude statt. Aus Platzgründen gibt es dabei weiterhin alles geschenkt. Gestöbert und geschmökert werden kann von 10 bis 14 Uhr, was gefällt, darf kostenfrei mitgenommen werden. Das Team der Stadtbibliothek freut sich aber über Spenden für die "Flohmarktkasse". Bei schlechtem Wetter wird der Bücherflohmarkt in den Veranstaltungsraum der Stadtbibliothek im 2. Stock (Aufzug vorhanden) verlegt. Der Zugang ist dann über den Nebeneingang möglich.