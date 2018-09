12. September 2018, 22:28 Uhr Stadt Freising Wahlbenachrichtigung verzögert sich

Die Stadt Freising weist darauf hin, dass es bei der Zustellung der Wahlbenachrichtigungskarten zur Landtags- und Bezirkswahl am 14. Oktober 2018 zu Verzögerungen kommen kann. Laut Information der Deutschen Post erfolgt die Zustellung in Blöcken und kann sich noch bis in die nächste Woche hinziehen. Alle Bürgerinnen und Bürger, die noch keine Wahlbenachrichtigung erhalten haben, werden deshalb gebeten, noch bis zum 23. September abzuwarten und sich erst dann an das Wahlamt zu wenden. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit über das Onlineportal der Stadt Freising (https://www.freising.de/rathaus/buergerbuero/buergerbuero-dienstleistungen/weitere-dienstleistungen/wahlen/landtags-und-bezirkswahl-2018/#c20087) Briefwahlunterlagen zu beantragen.