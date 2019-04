5. April 2019, 16:57 Uhr Stadt Freising Rathaus-Personal am Limit

Vor allem in der Stadtkämmerei häufen sich die Klagen über die enorme Arbeitsbelastung. Mehrere Stellen sind unbesetzt, zwei weitere Mitarbeiterinnen haben gekündigt. Auch von Mobbing ist die Rede.

Von Kerstin Vogel, Freising

Die schlechten Nachrichten aus der Stadtkämmerei reißen nicht ab: Zwar ist wohl ein Nachfolger für die seit langem unbesetzte Referatsleitung gefunden, dafür haben zuletzt zwei weitere Mitarbeiterinnen gekündigt, deren Arbeitskraft und Fachwissen in der ohnehin stark strapazierten Abteilung nun auch noch fehlen wird: Rebecca Geisler, die Leiterin des Amtes für Finanzverwaltung, sowie eine Sachbearbeiterin aus dem wichtigen Bereich Fördergelder und Zuschüsse. Mehrere Mitarbeiter haben im März zudem eine "Gefährdungsanzeige" vom September vergangenen Jahres erneuert, um auf potenzielle Gefährdungen durch Personalmangel und Arbeitsüberlastung aufmerksam zu machen.

Dass die schon monatelang anhaltende personelle Misere in der Kämmerei ganz konkrete Auswirkungen hat, haben zuletzt die Mitglieder des Finanzausschusses erfahren müssen. Die geplante neue Kalkulation der Kindergartengebühren in Freising konnte wegen der Überlastung der zuständigen Mitarbeiterinnen für 2019/20 nicht umgesetzt werden. Zu kämpfen hat das verbliebene Personal außerdem mit den Konsequenzen aus dem Steueränderungsgesetz vom 2. November 2015, das unter anderem Änderungen bei der Verbuchung der Umsatzsteuer mit sich gebracht hat - eine hoch komplexe Angelegenheit, die vielen Kommunen zu schaffen macht und die oft nur mit Hilfe externer Büros bewältigt werden kann.

In der Stadt Freising betrifft es konkret noch die Steuererklärung für 2016/17 - und auch hier ging es nur mit Hilfe von außen, wie Oberbürgermeister Tobias Eschenbacher bestätigt: "Das ist das große Problem, das die Kommunen im Moment haben, dass man die Umsatzsteuer anders ausweisen muss. Wir arbeiten da auch schon länger mit einer entsprechenden Steuerberatungskanzlei, um das alles auf die Beine zu stellen." Das koste natürlich Geld, räumt Eschenbacher ein, man hätte die externe Hilfe aber wohl auch gebraucht, wenn die Personallage in der Kämmerei nicht so angespannt wäre.

Aus dem betroffenen Amt selber heißt es, dass die externe Steuerkanzlei für die enormen Belastungen keinen Ausgleich habe schaffen können - und dass die Lage wirklich schwierig ist, räumt auch der Oberbürgermeister ein: "Dass wir alles im Griff haben, wäre vielleicht ein bisschen zu einfach gesagt. Das ist schon eine krasse Umstellung auf die zentrale Buchführung und Steuersicherheit, eine ganz schöne Herausforderung, und die angespannte Personalsituation macht es nicht einfacher. Damit werden wir noch eine Zeitlang zu kämpfen haben." Die Belastung sei insgesamt sehr hoch und wenn dann die Führungsposition über einen längeren Zeitraum nicht besetzt sei und man mit vielen neuen Leuten arbeite, die noch geschult werden müssten, "dann ist das natürlich schwierig".

Der neue Leiter des Finanzreferats, über dessen Einstellung laut Eschenbacher "in einer der nächsten Sitzungen des Finanzausschusses" entschieden werden dürfte, wird jedenfalls einige Arbeit vorfinden. Neben der Umstellung auf die zentrale Buchführung geht es in der Freisinger Kämmerei wegen des laufenden Umbaus der Innenstadt und der Sanierung des Asamgebäudes derzeit auch immer wieder um abzurufende Förderungen - und zumindest dieser Bereich hat der Regierung von Oberbayern als Haupt-Fördergeberin zufolge wohl noch nicht unter der Personalmisere in Freising gelitten: Es sei nicht zutreffend, dass Mittel zu spät oder gar nicht abgerufen worden seien, heißt es auf Nachfrage bei der Regierung. Dass aktuell nun auch noch die dafür zuständige Sachbearbeiterin gekündigt hat, dürfte gleichwohl wenig gelegen kommen.

Und während der Oberbürgermeister die hohe Fluktuation nicht nur in der enormen Belastung der Mitarbeiter, sondern auch im Arbeitsmarkt begründet sieht, der in der Region um Freising einfach sehr viele besser bezahlte Jobs in der Wirtschaft biete, gibt es auch Stimmen, die das Arbeitsklima in der Stadtverwaltung für die Kündigungen mit verantwortlich machen, teilweise ist sogar von Mobbing die Rede. Er könne sich vorstellen, dass es in der angespannten Lage zu Konflikten komme, sagt Eschenbacher: "Aber von Mobbing hat zu mir noch keiner etwas gesagt und wenn das so sein sollte, würde ich mir schon wünschen, dass die Leute zu mir kommen und sagen: Ich fühle mich gemobbt. Dafür ist ja ein Chef da."

Und wie geht die Stadt Freising nun mit den Gefährdungsanzeigen um, die ihr seit September 2018 vorliegen und in denen - ohne die beiden aktuellen Kündigungen - das Fehlen von fünf Stellen aufgezeigt wird? Nach dem Schreiben vom September habe man zusätzliche Stellen in den Stellenplan der Stadt Freising aufgenommen, sagt der Oberbürgermeister: "Und die werden jetzt in der ersten Jahreshälfte sukzessive besetzt, das ist die Herangehensweise." Aktuell finden sich auf der Homepage der Stadt Freising drei Stellenanzeigen für die Stadtkämmerei, zwei für Vollzeitkräfte, eine für eine Teilzeitkraft - alle drei befristet.